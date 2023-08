Ascolti tv, ‘Lo Show dei Record’ vince in replica

(Adnkronos) – 'Lo Show dei Record', trasmesso ieri in replica su Canale 5, è stato il programma più seguito del prime time di sabato, con 1.578.000 spettatori e il 14% di share. Al secondo posto, lo 'Speciale A Sua Immagine' con la Veglia di Preghiera del Santo Padre con i giovani della Giornata Mondiale della Gioventù su Rai1, con 1.414.000 spettatori e l’11% di share. Al terzo posto, 'Il ragazzo della piscina' su Rai2, con 1.035.000 spettatori e il 7.9% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'E.T. l’extraterrestre' su Italia 1 (624.000 spettatori, share 5.1%), 'Soldati a cavallo' su Rai3 (604.000 spettatori, share 4.7%), 'In viaggio con papà' su Rete4 (454.000 spettatori, share 3.8%), 'Eden – Un pianeta da salvare' su La7 (370.000 spettatori, share 3.4%), 'Cacciatori di vergini – Ken e Barbie serial killer' sul Nove (269.000 spettatori, share 2.9%), la partita di rugby Irlanda-Italia per la Summer Nations Series su Tv8 (183.000 spettatori, share 1.4%). —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

