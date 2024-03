Ascolti tv, Lolita Lobosco su Rai1 vince prime time lunedì 18 marzo

(Adnkronos) – Lolita Lobosco ha vinto ancora la sfida degli ascolti del prime time di ieri sera. La serie 'Le Indagini di Lolita Lobosco' interpretata da Luisa Ranieri, andata in onda su Rai1, ha infatti ottenuto 4.988.000 telespettatori (share del 27,6%) superando la concorrenza del 'Grande Fratello' che su Canale 5 ha invece totalizzato 2.617.000 telespettatori e uno share del 19,54%. Terzo gradino del podio per Italia1 con il film 'John Wick' che ha realizzato 1.311.000 telespettatori e uno share del 6,88%. Fuori dal podio su Rai2 'Boss in incognito' è stato visto da 1.093.000 registrando uno share del 6,41% mentre su Rai 3 'Presa Diretta' è stato seguito da 985.000 telespettatori (share del 4,86%). Su La7 'La torre di Babele' ha interessato 825.000 telespettatori (share del 4,12%) mentre su Retequattro 'Quarta Repubblica' ne ha conquistati 734.000 (share del 4,84%). Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 con 'Bruno Barbieri – 4 Hotel' seguito da 340.000 telespettatori (share dell'1,69%) e Nove con 'Little Big Italy' visto da 203.000 telespettatori (share del 2%). Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Cinque minuti' ha raggiunto 4.789.000 telespettatori pari a uno share del 22,46% mentre 'Affari Tuoi' condotto da Amadeus ha interessato 6.045.000 telespettatori (share del 27,52%). Su Canale5 'Striscia la notizia' ha ottenuto 3.659.000 telespettatori e uno share del 16,64%. Nella fascia preserale 'L'Eredità' su Rai1 ha totalizzato 4.697.000 telespettatori e il 26,74% di share mentre su Canale 5 'Avanti un Altro!' ha ottenuto 3.557.000 telespettatori e il 21,46% di share. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

