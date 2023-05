Ascolti tv, ‘Luce dei tuoi occhi 2’ chiude e vince la prima serata

(Adnkronos) – 'Luce dei tuoi occhi 2' chiude e vince gli ascolti della prima serata di ieri. La fiction di Canale 5 infatti ha ottenuto 2.957.000 telespettatori e il 18,1% di share. Seconda posizione per Rai3 che con 'Chi l'ha visto?' (1.972.000 telespettatori, share 12%) ha superato il film di Rai1, 'The Help', visto da 1.834.000 telespettatori pari all'11,5% di share. Appena fuori dal podio Italia 1 che con il film 'Pirati dei Caraibi – Ai Confini del Mondo' ha conquistato 953.000 telespettatori con il 6,6%, mentre su Rai2 'The Good Doctor' ne ha raccolti 996.000 con il 5,4%. 'Controcorrente' su Retequattro ha registrato 836.000 telespettatori e il 5,9% di share e La7 con 'Sacrificate Cassino!' ha interessato 537.000 telespettatori e il 3,2%. Chiudono la classifica del prime time di ieri Tv8 con 'Monuments Man' (336.000 telespettatori, share 2%) e Nove con 'Brick Mansions' (334.000 telespettatori, share 1,9%). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

