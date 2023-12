Ascolti tv lunedì 11 dicembre, vince il Grande Fratello

(Adnkronos) – La puntata di ieri del 'Grande Fratello', trasmessa da Canale 5, è stata la trasmissione più seguita del prime time, con 2.905.000 spettatori e il 22.4% di share, battendo nel periodo di sovrapposizione anche l’ultima puntata de 'Il Metodo Fenoglio – L’Estate Fredda', trasmessa da Rai1 e seguita da 3.197.000 spettatori con il 18.1% di share. Al terzo posto, un testa a testa tra tre programmi: 'La Torre di Babele' su La7 (1.058.000 spettatori, share 5.5%), 'Survive The Game' su Italia1 (1.044.000 spettatori, share 5.7%), 'Raiduo' su Rai2 (1.000.000 spettatori, share 5.5%). A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Quarta Repubblica' su Rete4 (634.000 spettatori, share 4.4%), 'FarWest' su Rai3 (628.000 spettatori, share 3.8%), 'GialappaShow Best Of' su Tv8 (512.000 spettatori, share 3.1%), 'Il Contadino Cerca Moglie' sul Nove (534.000 spettatori, share 2.8%). —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

