Ascolti tv martedì 28 novembre, prime time a Milan-Borussia Dortmund

(Adnkronos) – La partita di Champions League Milan-Borussia Dortmund, è stata vista ieri martedì 28 novembre su Canale 5 da 4.372.000 spettatori con il 21.1% di share, risultando di gran lunga il programma più seguito del prime time. Al secondo posto, l'ultima puntata della fiction 'Circeo' su Rai1, con 2.350.000 spettatori e il 13.3% di share. Al terzo posto, testa a testa tra 'DiMartedì' su La7 (1.393.000 spettatori, share 8.3%) e 'Le Iene' su Italia 1 (1.326.000 spettatori, share 10%). A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'È Sempre Cartabianca' su Rete4 (906.000 spettatori, share 6.3%), 'Boomerissima' su Rai2 (850.000 spettatori, share 5.3%), 'Un Natale Regale' su Tv8 (571.000 spettatori, share 3%), 'Avanti Popolo' su Rai3 (470.000 spettatori, share 2.8%), 'Braven – Il Coraggioso' sul Nove (242.000 spettatori, share 1.3%). Da segnalare nel pomeriggio di Rai2, il record stagionale per 'BellaMa'' di Pierluigi Diaco, in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.27 alle 17, che ieri si è attestato al 6.8% di media, con un picco di share del 7.82%, e 628.000 spettatori medi con un picco d'ascolto di 701.000 spettatori. Un risultato che Rai2 non raggiungeva da anni nella fascia 15.30-17.00. —[email protected] (Web Info)

