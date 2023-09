Ascolti tv, ‘Montalbano’ in replica batte il Grande Fratello

(Adnkronos) – 'Il Commissario Montalbano' continua a mietere successi nella gara degli scolti tv anche all'ennesima replica. Ieri la riproposizione su Rai1 dell'episodio “Il giro di boa” (datato 2005) è stata vista da 3.210.000 spettatori e il 19.6% di share. Al secondo posto, il 'Grande Fratello' su Canale 5, con 2.199.000 spettatori e il 18% di share. Terzo piazzamento per 'I mercenari 2' su Italia 1, con 1.237.000 spettatori e il 7.1% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Presadiretta' su Rai3 (1.043.000 spettatori, share 5.8%), la prima puntata di 'Fake Show – Diffidate delle Imitazioni' su Rai2 (722.000 spettatori, share 5.1%), 'Quarta Repubblica' su Rete4 (679.000 spettatori, share 5.2%), 'Little Big Italy' sul Nove (513.000 spettatori, share 3%), 'Promised Land' su La7 (457.000 spettatori, share 2.7%), 'Attacco al potere – Olympus Has Fallen' su Tv8 (407.000 spettatori, share 2.5%). Nell'access prime time, su Rai1 'Cinque Minuti' ha ottenuto 3.911.000 spettatori con il 20.2% di share e a seguire 'Affari Tuoi' 3.900.000 spettatori con il 19.8% di share. Mentre su Canale5 'Paperissima Sprint Estate' ha registrato 2.895.000 spettatori e il 14.5% di share. Vittoria di Rai1 anche nel preserale dove 'Reazione a Catena – L’Intesa Vincente' ha registrato 2.753.000 spettatori con il 21.7% di share e 'Reazione a Catena' 3.912.000 spettatori con il 25.3%. Mentre su Canale5 'Caduta Libera – Inizia la Sfida' ha ottenuto 1.658.000 spettatori con il 16.1% di share e 'Caduta Libera' 2.685.000 spettatori con il 18.8%. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

