Ascolti tv, Montalbano in replica vince prime time domenica 4 febbraio

(Adnkronos) – L'episodio 'Un covo di vipere' de 'Il Commissario Montalbano', trasmesso da Rai1, si è aggiudicato gli ascolti della prima serata di ieri, domenica 4 febbraio 2024, con 2.539.000 telespettatori e il 16,6% di share, battendo di un soffio 'Lo show dei record' di Canale 5 che ha ottenuto invece 2.355.000 telespettatori e il 16,5%. Terzo posto per 'Che Tempo Che Fa' sul Nove con 2.036.000 telespettatori e il 10,5% di share (nella sezione 'Il Tavolo' ha registrato 1.130.000 telespettatori e il 9,1%). Appena fuori dal podio 'Report' su Rai3 con 1.472.000 telespettatori e l'8,1% di share, mentre Italia 1 con 'Barry Seal – Una storia americana' ha raccolto 774.000 telespettatori e il 4,6%. Rai2 con '9-1-1' ha conquistato 665.000 telespettatori con il 3,3% e, a seguire, con '9-1-1: Lone Star' ne ha interessati 821.000 con il 4,5% di share. Su Retequattro 'Zona Bianca' ha totalizzato 570.000 telespettatori e il 4,2% e Tv8 con la prima stagione di 'Petra' ne ha ottenuti 464.000 con il 2,6%. Chiude la classifica del prime time di ieri La7 con 'La Duchessa', visto da 310.000 telespettatori pari all'1,7% di share. L'access prime time vede in testa Rai1 con Tg1 – Intervista al presidente Zelensky', visto da 3.821.000 telespettatori pari al 19,3%. A seguire, con 'Prima Festival' ne ha ottenuti 3.934.000 (20%) e infine con 'Affari Tuoi' ne ha totalizzati 5.160.000 con il 25,8%. Canale 5 con 'Paperissima Sprint' si è fermato a 2.860.000 telespettatori con il 14,4% di share. Anche il preserale è stato dominato da Rai1 con 'L'Eredità Weekend', visto da 4.349.000 telespettatori pari al 24,5% di share, contro il 18,2% e 3.178.000 di 'Avanti un altro! Story' di Canale 5. Nel complesso la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24 nei confronti delle generaliste Mediaset più TgCom24 vede, nell'intera giornata, la Rai al 30,1% con 2.768.000 telespettatori e Mediaset al 25% con 2.298.000 e, in prima serata, la Rai al 31,4% con 6.100.000 telespettatori contro i 4.538.000 e il 23,4% di Mediaset.

© Riproduzione riservata