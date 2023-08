Ascolti tv, ‘Noos’ e Alberto Angela vincono ancora

(Adnkronos) – Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con l’ultima puntata di 'Noos – L'avventura della conoscenza' condotta da Alberto Angela che ha ottenuto 1.970.000 telespettatori e il 15,1% di share. Secondo gradino del podio per Canale 5 con la replica di 'Michelle Impossible & Friends' che ha totalizzato 1.414.000 telespettatori e uno share del 13%. Terzo posto per Italia1 con 'Chicago Fire' visto da 1.055.000 telespettatori (share del 7,4%). Fuori dal podio su Rai3 il documentario dedicato a Battiato, 'Il coraggio di essere Franco' è stato visto da 760.000 telespettatori (5,4% di share) mentre su Rai2 'Squadra speciale cobra 11' ha realizzato 740.000 telespettatori pari al 5,4 % di share. Su Retequattro invece 'Deja vu – Corsa contro il tempo' ha interessato 640.000 telespettatori (5,1% di share) mentre su La7 'In Onda Estate – Prima Serata' è stata seguita da 673.000 telespettatori registrando uno share del 4,8%. Chiudono gli ascolti del prime time Nove con 'La leggenda di Zorro' che ha interessato 401.000 telespettatori (3,2% di share) e Tv8 con 'The Core' che è stato visto da 276.000 telespettatori (2,2% di share). —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata