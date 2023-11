Ascolti tv, prima serata mercoledì 22 novembre: chi ha vinto

(Adnkronos) – Ottimo esordio per Gerry Scotti con 'Io Canto Generation', che ieri sera su Canale 5 ha ottenuto 3.191.000 spettatori e il 21.5% di share, risultando il programma più visto del prime time. Al secondo posto, 'Chi l'ha visto?' su Rai3, con 2.000.000 spettatori e l’11.9% di share. Terzo piazzamento per la serata evento 'Noi e…' su Rai1, con 1.571.000 spettatori e il 9.6% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Una Giornata Particolare – I Medici – La Congiura dei Pazzi' su La7 (1.215.000 spettatori, share 6.9%), 'Stolen' su Italia 1 (938.000 spettatori, share 5.1%), 'Noi Siamo Leggenda' su Rai2 (834.000 spettatori, share 4.8%), 'Fuori dal Coro' su Rete4 (775.000 spettatori, share 5.5%), 'Only Fun – Comico Show' sul Nove (425.000 spettatori, share 2.4%), il quarto Live di 'X Factor' in chiaro su Tv8 (413.000 spettatori, share 2.7%). Al mattino 'Viva Rai2!' consolida i suoi ottimi ascolti, con 1.078.000 spettatori e il 19.9% di share. Nell'access prime, su Rai1 'Cinque Minuti' (4.206.000 spettatori, share 20.2%) e 'Affari Tuoi' (4.655.000 spettatori, share 21.6%) prevalgono su 'Striscia la Notizia' trasmesso da Canale 5 (3.504.000 spettatori, share 16.2%). Nel preserale, 'Reazione a Catena – L’Intesa Vincente' (3.331.000 spettatori, share 22.4%) e 'Reazione a Catena' (4.377.000 spettatori, share 25%), trasmessi da Rai1, vincono su 'Caduta Libera – Inizia la Sfida' (1.869.000 spettatori, share 13.6%) e su 'Caduta Libera' (2.867.000 spettatori, share 17.1%), trasmessi da Canale 5. Complessivamente le reti generaliste della Rai più il canale alla news (RaiNews24) vincono il confronto a pari perimetro con Mediaset (reti generaliste più TgCom24) sia nelle 24 ore (con il 31,5% di share contro il 28,6% di share) che nella prima serata (con il 31,2% di share contro il 28% di share). —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata