Ascolti tv, ‘Sister Act 2’ trasmesso da Rai1 vince la serata

(Adnkronos) – Il film con Whoopi Goldberg, 'Sister Act 2 – Più svitata che mai', trasmesso da Rai1, ha vinto gli ascolti della serata di ieri con 2.127.000 telespettatori e il 13,2% di share. Bene gli Europei di Pallavolo maschile che con la partita Germania-Italia su Rai2 hanno totalizzato 1.867.000 telespettatori e l'11,8%. Al terzo posto si classifica Retequattro che con 'Fuori dal coro' ha ottenuto 1.249.000 telespettatori e il 9,9% di share. Canale 5 si è piazzato subito fuori dal podio con la serie 'Beyond Paradise', vista da 218.000 telespettatori pari all’8,.2% di share, mentre Italia 1 con 'Battiti Live – Compilation' ha conquistato 1.075.000 telespettatori e l’8%. Su Rai3 'Speciale Petrolio' ha interessato 698.000 telespettatori con il 4,8% e La7 con 'The Queen – La Regina' ne ha raccolti 510.000 con il 3%. Sul Nove 'Il mio nome è Nessuno' ha registrato 330.000 telespettatori e il 2,1% e Tv8 chiude la classifica del prime time con la replica di 'Name That Tune' vista da 249.000 telespettatori pari all’1,7% di share. Nell'access prime time Rai1 con 'Techetechetè' ha ottenuto 3.279.000 telespettatori e il 17,8% di share e Canale 5 con 'Paperissima Sprint' ne ha totalizzati invece 2.848.000 con il 15,5%. Anche nel preserale la vittoria va alla rete ammiraglia Rai che con 'Reazione a catena' ha registrato 3.520.000 telespettatori con il 27,3% contro i 2.179.000 e il 17,7% di 'Caduta Libera!' su Canale 5. Nel complesso le reti Mediaset hanno fatto l''en plein' aggiudicandosi la prima serata, con 6.900.000 telespettatori e il 38,62% di share, la seconda serata, con 3.441.000 e il 42,15%, e l'intera giornata con il 39% di share e 2.865.000 telespettatori. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata