Ascolti tv, stravince la finale di Supercoppa Napoli-Inter

(Adnkronos) – La finale di Supercoppa Italiana Napoli-Inter senza rivali alla prova dell'Auditel: la partita, in onda su Canale 5, è stata la trasmissione più seguita del prime time, con 7.190.000 spettatori e il 31.1% di share. Al secondo posto, la terza puntata della fiction 'La Storia' su Rai1, con 3.716.000 spettatori e il 20.5% di share. Al terzo posto, lo spettacolo di Enrico Brignano 'Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre' su Rai2, con 1.038.000 spettatori e il 6.3% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Quarta Repubblica' su Rete4 (923.000 spettatori, share 6.9%), 'Freedom – Oltre il Confine' su Italia1 (791.000 spettatori, share 4.9%), 'La Torre di Babele' su La7 (785.000 spettatori, share 3.7%), 'FarWest' su Rai3 (653.000 spettatori, share 4%), 'Little Big Italy' sul Nove (498.000 spettatori, share 3.2%), '4 Hotel' su Tv8 (476.000 spettatori, share 2.8%).

Da segnalare nel preserale il nuovo record de 'L'Eredità' su Rai1 (3.957.000 spettatori e il 25.3% per 'La sfida dei 7' e 5.237.000 spettatori e il 28.2% per il programma vero e proprio) che ieri non aveva la concorrenza di 'Avanti un altro', ma di 'Striscina la notizina' (3.064.000 spettatori, share 16.4%), la versione ridotta del tg satirico di Canale 5 in onda prima dell'inizio della partita di Supercoppa (iniziata alle 20 circa). —[email protected] (Web Info)

