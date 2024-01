Ascolti tv, Supercoppa con Inter-Lazio vince la serata. Colpo di Luna secondo sul podio

(Adnkronos) – La seconda semifinale di Supercoppa Italiana, Inter-Lazio, trasmessa da Canale 5 si è aggiudicata gli ascolti della prima serata di ieri con 4.777.000 telespettatori e il 22,7% di share. Su Rai1 la seconda puntata di Colpo di Luna ha ottenuto 2.768.000 telespettatori e il 17,4% di share (in leggero calo rispetto alla settimana precedente quando ne aveva registrati 3.320.000 con il 20%). Su Retequattro 'Quarto Grado' ha raccolto 1.381.000 telespettatori con il 9,8%. Appena fuori dal podio Italia 1 con 'Rambo 2 – La vendetta' ne ha registrati 1.294.000 con il 7,3%. Su Rai3 il film 'L’ombra del giorno' ha conquistato 1.043.000 telespettatori con il 6,1% di share, La7 con 'Propaganda Live' ha segnato il 6,2% di share con 874.000 telespettatori e Rai2 con 'The Rookie' ne ha totalizzati 680.000 con il 3,9% di share. Chiudono la classifica del prime time Tv8 con 'Cucine da incubo' (485.000 telespettatori, share 3%) e Nove con 'I Migliori Fratelli di Crozza' (460.000 telespettatori, share 2,4%). Nell'access prime time Rai1 con 'Cinque Minuti' ha registrato 4.421.000 telespettatori con il 20,9% e, a seguire, 'Affari Tuoi' ne ha totalizzati 5.377.000 con il 24,7% di share. Nel preserale Rai1 con 'L’Eredità' ha raccolto 5.051.000 telespettatori pari al 29%, mentre Canale 5 con 'Striscina la Notizina' ne ha totalizzati 2.627.000 con il 14,9% di share. Nel complesso, la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24 nei confronti di Mediaset più TgCom24 vede, nell'intera giornata, la Rai al 31,5% con 2.746.000 telespettatori contro il 26,4% e i 2.303.000 di Mediaset e, in prima serata, la Rai al 31,2% con 6.506.000 telespettatori contro il 29,5% e i 6.137.000 di Mediaset. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata