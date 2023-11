Ascolti tv, ‘Tale e Quale Show’ conquista la prima serata

(Adnkronos) – 'Tale e Quale Show – Il Torneo dei Campioni', trasmesso da Rai1, è il programma più visto della prima serata di ieri, venerdì 10 novembre 2023. IOl con test, condotto da Carlo Conti, ha incollato davanti al video 3.962.000 spettatori, realizzando il 25.9% di share. Un grande stacco separa la prima dalla seconda posizione, ottenuta da Canale5 con 'La matassa', visto da 1.475.000 spettatori per uno share dell’8.7%. Terzo gradino del podio della prima serata italiana per Rete4, che con 'Quarto Grado' fa bene e totalizza 1.254.000 spettatori, con uno share dell'8.8%. 'Fratelli di Crozza' prosegue il suo successo: il programma di Maurizio Crozza sul nove ha interessato ieri 1.223.000 spettatori realizzando il 6.4% di share. Italia1 proponeva ieri 'Hunter’s Prayer – In fuga', visto da 1.064.000 spettatori (share del 5.7%). A seguire, 'Propaganda Live' su La7 ha tenuto davanti allo schermo 853.000 spettatori, registrando uno share del 6.4%. Rai2 con 'The Rookie' ha ottenuto un ascolto medio di 571.000 spettatori ed uno share del 3.4%), mentre Rai3 con 'Settembre' ha interessato 536.000 spettatori (share al 2.9%). Sul fronte del preserale, Rai1 con 'Reazione a Catena' ha ottenuto un ascolto medio di 4.454.000 spettatori, pari al 26.4% di share. Su Canale5 'Caduta Libera' ha incollato davanti al video 2.817.000 spettatori realizzando il 17.4%di share, mentre Rai3 con il 'TGR' è stato visto da 2.480.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Rete4 prosegue il buon risultato di 'Tempesta d’Amore', che ieri ha intrattenuto 714.000 spettatori, per il 3.8% di share. 'Il Mercante in Fiera', condotto da Pino Insegno, è stato visto ieri da 465.000 spettatori, realizzando il 2.4% di share. Per quanto riguarda i tg, la sfida delle ore 20.00 è stata vinta dal tg1, che incassa una media di 4.546.000 spettatori e il 24% di share. Su Canale5, il tg5 delle 20 ha convinto 3.620.000 spettatori, per il 18.9% di share, mentre il tg di La7 di Enrico Mentana è stato scelto da 1.244.000 utenti medi, totalizzando il 6.5% di share. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

