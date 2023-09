Ascolti tv, testa a testa domenica 10 settembre tra Rai1 e Canale5

(Adnkronos) – Testa a testa negli ascolti del prime time di ieri sera tra Rai1 e Canale5. Sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, infatti, la replica della serie 'L'allieva' è stata seguita nella prima puntata da 1.906.000 telespettatori pari a uno share del 12,13% e nella seconda da 1.617.000 telespettatori (share del 13,02%) per una media di 1.765.000 telespettatori (share del 12,5%). Su Canale 5 'La Ragazza e l’Ufficiale' ha invece totalizzato 1.696.000 telespettatori e uno share del 14,6%. Nel day time, da segnalare, su Rai3 l'esordio della nuova edizione di 'In mezz’ora' su Rai3 con la conduzione di Monica Maggioni, seguita da 840.000 telespettatori (share del 7,3%) e nell'access prime time il ritorno di Amadeus sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini con 'Affari tuoi', programma che ha vinto nella fascia con il 20,6% di share e 3.387.000 telespettatori. Per quanto riguarda gli altri ascolti del prime time su Rai2 il film 'Pompei' è stato visto da 1.053.000 telespettatori (share del 6,58%) mentre su Italia1 'FBI: Most Wanted' è stato seguito da 972.000 telespettatori raggiungendo uno share del 2,64%. Su Retequattro 'Zona Bianca ha intercettato 786.000 telespettatori (share del 6,60%) mentre su Rai 3 il film 'Rachel' ne ha totalizzati 755.000 (share del 4,87%). SuTv8 I'talia’s Got Talent – Best of' ha totalizzato 535.000 telespettatori (share del 3,7%) mentre su Nove Only Fun – Comico show ha registrato 413.000 telespettatori, share 2,9%. Chiude gli ascolti del prime time La7 con il film 'Il patto – The worth' visto da 306.000 telespettatori (share del 2,27%). Nella fascia preserale su Rai1 'Reazione a catena' ha totalizzato il 25,9% di share e 3.176.000 telespettatori mentre su Canale5 'Paperissima Sprint' ha interessato 2.341.000 telespettatori (share 14,25%). Nel confronto tra generaliste+canale all news, la Rai vince contro Mediaset sia nelle 24 ore (26,16% di share contro 25,69% di share) che in prima serata (28,75% contro 25,51%). —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

