Ascolti tv, torna ‘Doc’ e vince prime time giovedì 11 gennaio

(Adnkronos) – Esordio col botto per 'Doc – Nelle Tue Mani 3'. La prima puntata della terza stagione della serie con Luca Argentero, trasmessa ieri da Rai1, ha vinto nel prime time, con 5.113.000 spettatori e il 26.9% di share. Al secondo posto, l'incontro valido per i quarti di finale di Coppa Italia Juventus-Frosinone su Italia 1, con 3.145.000 spettatori e il 14.3% di share. Al terzo posto 'Terra Amara' su Canale 5, con 2.695.000 spettatori e il 14% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Dritto e Rovescio' su Rete4 (968.000 spettatori, share 6.3%), 'Piazzapulita' su La7 (761.000 spettatori, share 4.9%), 'Cena con Delitto – Knives Out' su Rai2 (723.000 spettatori, share 3.7%), 'L'Accusa' su Rai3 (488.000 spettatori, share 2.5%), 'Quelle Brave Ragazze 2' su Tv8 (389.000 spettatori, share 1.8%, nel primo episodio, e 273.000 spettatori, share 1.9%, nel secondo episodio. 'Nove Comedy Club' sul Nove (392.000 spettatori, share 2.1%).

