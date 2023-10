Ascolti tv, ‘Tu Si Que Vales’ batte ‘Ballando con le Stelle’

(Adnkronos) – E' Canale5, con la sesta puntata di 'Tú Sí Que Vales', a vincere la prima serata degli ascolti di ieri, sabato 28 ottobre 2023. Il programma è stato visto da 3.872.000 spettatori, totalizzando uno share del 26.8%. Tiene su Rai1 la seconda puntata di 'Ballando con le Stelle', che si piazza al secondo posto fra i programmi più visti con 3.175.000 spettatori, e il 22.2% di share. Bene La7 con 'In Altre Parole', che totalizza 882.000 spettatori con il 4.9% e guadagna il terzo posto sul gradino del podio. Su Italia1 'I Croods 2 – Una nuova era' ha raccolto davanto allo schermo 815.000 spettatori, pari al 4.6% di share. A seguire Rai2, che con 'S.W.A.T.' è stata la scelta di 678.000 spettatori (share 3.7%) nel primo episodio e 668.000 spettatori (share 4%) nel secondo episodio. Su Iris 'La prossima vittima' ha riunito davanti al video 423.000 spettatori per uno share del 2.4%. Segue Nove, dove 'Accordi&Disaccordi' ha convinto 421.000 spettatori realizzando uno share del 2.4%. Su Rai3 era la sera del debutto di 'Macondo', visto da 373.000 spettatori con il 2.4%. Su Rete4 'Rocky Balboa' è stato scelto da 344.000 spettatori con uno share del 2%. Sul fronte preserale, 'Reazione a Catena – L’Intesa Vincente' trasmesso da Rai1 è stato visto da 2.917.000 spettatori, totalizzando il 22.9% di share, mentre 'Reazione a Catena' ha raccolto davanti allo schermo 4.073.000 spettatori per uno share del 26.8%. 'Caduta Libera Story – Inizia la Sfida', proposto da Canale 5, è stato la scelta di 1.600.000 spettatori, arrivando al 13.6% di share, mentre 'Caduta Libera Story' è stato visto da 2.185.000 spettatori (15%). Per quanto riguarda i tg, la sfida delle ore 20 è stata vinta ancora una volta dal tg1, che ha totalizzato 4.412.000 spettatori ottenendo il 26.2% di share. Segue il tg5, che ieri è stato visto da 3.208.000 utenti (per il 18.8% di share). Il tg di La7 diretto da Enrico Mentana ha raccolto davanti allo schermo 1.072.000 spettatori, realizzando il 6.3% di share. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

