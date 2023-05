Ascolti tv, ‘Un passo dal cielo’ chiude in bellezza e vince la serata

(Adnkronos) – 'Un passo dal cielo' ha chiuso in bellezza la settima stagione consegnando la vittoria degli ascolti della prima serata a Rai1 grazie a 4.294.000 telespettatori e il 24,3% di share. Su Canale 5 'L'Isola dei Famosi' ha ottenuto invece 2.640.000 telespettatori e il 19,6%, mentre 'Report' su Rai3 ha conquistato il terzo gradino del podio con 1.436.000 telespettatori e il 7,3% di share. Su Rai2 'N.C.I.S. Los Angeles' ha totalizzato 799.000 telespettatori e il 3,9% e, a seguire, 'Blue Bloods' ne ha registrati 671.000 con il 3,6%. Italia 1 con 'Freedom – Oltre il confine' ha conquistato 787.000 telespettatori e il 5% di share, mentre Retequattro con 'Quarta Repubblica' ne ha interessati 619.000 pari al 4,2%. Nove con 'Only Fun – Comico Show' ha raccolto 569.000 telespettatori e il 3,1% di share e su La7 il film 'Master and Commander – Sfida ai confini del mare' ha ottenuto 433.000 telespettatori e il 2,4%. Su Tv8 il film 'Spectre' è stato visto infine da 416.000 telespettatori pari a uno share del 2,5%. Nell'access prime time è in testa Rai1 che con 'Cinque Minuti con Bruno Vespa' ha raccolto 4.370.000 telespettatori e il 22,3% e, a seguire, con 'Affari Tuoi' 5.033.000 telespettatori e il 24,3%. 'Striscia la notizia' su Canale 5 ha totalizzato invece 3.923.000 telespettatori e il 18,9% di share. Anche nel preserale Rai1 ha vinto con 'L'Eredità' che ha ottenuto 4.133.000 telespettatori e il 26,8%. Canale 5 con 'Avanti un altro!' ha interessato invece 2.777.000 telespettatori e il 18,9% di share. Nel complesso le reti Rai hanno conquistato la prima serata, con 8.244.000 telespettatori e il 40,65% di share, e l'intera giornata con il 39,06% e 3.230.000 telespettatori. Ai canali Mediaset è andata invece la seconda serata con 3.935.000 telespettatori e il 41,18% di share. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

