Ascolti tv, Un professore 2 vince prima serata. ‘Effetto’ Morgan su X Factor

(Adnkronos) – La prima puntata della fiction 'Un Professore 2', tramessa ieri da Rai1, si aggiudica il prime time, con 3.530.000 spettatori e il 19.3% di share. Al secondo posto, l'esordio della nuova stagione di 'Zelig' su Canale 5, con 2.865.000 spettatori e il 18.2% di share. Al terzo posto, testa a testa tra 'Le Iene Presentano: Inside' su Italia 1 (1.003.000 spettatori, share 6.7%) e 'Amore Criminale' su Rai3 (1.092.000 spettatori, share 5.7%). A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Dritto e Rovescio' su Rete4 (932.000 spettatori, share 6.4%), 'Piazzapulita' su La7 (833.000 spettatori, share 6%), il film 'Borg McEnroe' su Rai2 (370.000 spettatori, share 2%), 'Gli Stivali di Babbo Natale' sul Nove (298.000 spettatori, share 1.6%), 'Cucine da Incubo' su Tv8 (220.000 spettatori, share 1.3%). Effetto Morgan per quanto riguarda gli ascolti di 'X Factor': la settimana di polemiche culminata con l'allontanamento del quarto giudice dal talent ha giovato al risultato d'ascolto del talent. Così, il quinto Live dello show Sky Original prodotto da Fremantle, ieri su Sky Uno/+1, ha registrato il miglior risultato stagionale: 689mila spettatori medi – in crescita del +32% rispetto all'omologa puntata dello scorso anno e del +33% rispetto alla puntata precedente – con una share del 3,4% e una permanenza del 56% (in crescita di 4 punti rispetto alla settimana precedente); 1 milione 468 mila spettatori medi nei sette giorni per la quarta puntata su Sky e TV8: un dato che è in crescita del +9% rispetto alla puntata omologa della scorsa stagione e del +3% rispetto al Live precedente. —[email protected] (Web Info)

