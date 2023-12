Ascolti tv, ‘Un Professore’ vince il prime time con il 22,8%

(Adnkronos) –

Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera giovedì 14 dicembre 2023 con 'Un professore', la fiction con Alessandro Gassmann seguita da 3.914.000 telespettatori pari al 22,8% di share. Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'Il meglio di Zelig' che ha totalizzato 1.863.000 telespettatori e uno share del 12,7%. Terzo posto per Rai2 con il film 'Natale a Londra', visto da 945.000 telespettatori (share del 5%).

Fuori dal podio su Rai3 'Amore criminale' è stato seguito da 909.000 telespettatori registrando uno share del 4,9% mentre su La7 'PiazzaPulita' ha realizzato 821.000 telespettatori e uno share del 6,08%. Su Retequattro 'Dritto e rovescio' ha invece interessato 820.000 telespettatori (share del 5,83%) mentre su Italia1 il film 'Scontro tra titani' è stato seguito da 678.000 telespettatori e uno share del 3,57%. Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 con la partita di Europa League Rakow Czestochowa – Atalanta seguita da 665.000 telespettatori (share del 3,4%) e Nove con 'Don't Forget the Lyrics – Serata speciale' visto da 454.000 telespettatori (share del 2,5%). Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Affari tuoi' è stato visto da 5.421.000 telespettatori pari al 25,71% di share mentre 'Cinque minuti' di Bruno Vespa ha sfiorato i 4 milioni e mezzo (4.471.000 telespettatori) e il 22,1% di share. Su Canale 5, invece, 'Striscia La Notizia' ha interessato 3.362.000 telespettatori (share del 15,92%). Nella fascia preserale, invece, su Rai1 'Reazione a catena' ha totalizzato 4.272.000 telespettatori e il 25,3% di share mentre 'Caduta libera' è stata seguita da 2.952.000 (share del 18,09%). Nel complesso la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24 nei confronti dei canali Mediaset più TgCom24 vede, nell'intera giornata, la Rai al 32,2% con 2.750.000 telespettatori e Mediaset a 2.160.000 telespettatori (25,3% di share) mentre in prima serata la Rai è al 32,7% di share con 6.680.000 telespettatori e Mediaset a 4.935.000 telespettatori (24,2% di share).

