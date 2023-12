Ascolti tv, Una poltrona per due resiste a Natale

(Adnkronos) – Una poltrona per due il 24 dicembre in tv? Ascolti garantiti. Il film, appuntamento fisso della vigilia di Natale su Italia 1 dal 2012, si conferma un successo. Le vicende di Billie Ray Valentine e Louis Winthorpe, interpretati da Eddie Murphy e Dan Aykroyd, fanno ormai parte del programma del 24 dicembre per milioni di italiani. 'Elisa – Buon Natale anche a te' in onda su Canale 5 ha vinto gli ascolti della serata di grazie a 2.330.000 telespettatori e al 19,5% di share. Ma il secondo posto è per Italia 1 che con il film diretto da John Landis 40 anni fa ha ottenuto 2.092.000 telespettatori e il 15,4%, mentre Rai3 ha conquistato il terzo gradino del podio con il 45° Festival del Circo di Montecarlo visto da 1.546.000 telespettatori pari all'11,2% di share. Rai1 con il film 'Remi' ha raccolto invece 1.205.000 telespettatori e l’8,9% mentre su Rai2 'Natale a Roma' ha registrato 889.000 telespettatori e il 6%. Retequattro con 'Un amore tutto suo' ha conquistato 344.000 telespettatori e il 2,5% di share, lo stesso ottenuto da La7 con 'Un povero ricco' che però ha totalizzato 370.000 telespettatori. Nove con 'Chiedimi se sono di turno' ha interessato 340.000 telespettatori e il 2,4%, mentre Tv8 con 'Babbo Natale cercasi' ha chiuso la classifica del prime time di ieri 232.000 telespettatori e l’1,6% di share. Nell'access prime time Canale 5 con 'Paperissima Sprint' ha registrato 3.058.000 telespettatori e il 19,8% e Rai1 con 'A Sua Immagine – Speciale Messaggio Natalizio' ne ha conquistati 2.044.000 pari al 13,6%. Nel preserale Rai1 con 'Reazione a Catena' ha ottenuto 2.890.000 telespettatori e il 21% e, a seguire, la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco è stata vista da 2.715.000 telespettatori pari al 17,8%. Su Canale 5 'Caduta Libera! Weekend' ha raccolto 2.601.000 telespettatori e il 17,8% di share. Nel complesso la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24 nei confronti di Mediaset più TgCom24 vede, nell'intera giornata, la Rai al 29% con 2.486.000 telespettatori e Mediaset al 28,5% con 2.438.000 telespettatori, mentre in prima serata Mediaset ha segnato il 33,5% di share con 5.045.000 telespettatori e la Rai il 27,7% con 4.172.000. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

