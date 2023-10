Ascolti tv, vince ‘Cuori 2’ ma è boom per Fazio con ‘Che tempo che fa’

(Adnkronos) – Il prime time di ieri domenica 15 ottobre 2023 lo vince la fiction 'Cuori 2' su Rai1, con 2.879.000 spettatori e il 16.8% di share, ma la notizia Auditel del giorno è il risultato di 'Che Tempo Che Fa' di Fabio Fazio che ha debuttato ieri sul Nove ottenendo un risultato storico. Preceduto da un’anteprima, seguita da 1.633.000 spettatori con l'8.8% di share, la prima puntata della ventunesima edizione di 'Che Tempo Che Fa' ha ottenuto sul Nove una media di 2.100.000 spettatori con il 10,47% di share. A seguire 'Che Tempo Che Fa – Il Tavolo', dalle 22.23 alle 0.11, ha registrato 1.122.000 telespettatori con l'8.2% di share. Ma il programma, mandato in diretta simulcast su tutte le reti free del gruppo Warner Bros. Discovery, ha ottenuto complessivamente 2.608.000 spettatori con il 13% nella parte centrale e 1.476.000 spettatori con il 10.83% nel segmento di seconda serata del 'Tavolo'. Un risultato senza precedenti, come sottolineato sull'account del programma di Fazio: "Risultato storico per la prima puntata di Che Tempo Che Fa: 2,1 milioni di telespettatori e il 10,5% solo sul Nove, quintuplicando la media della rete, e 2,6 milioni e il 13% in simulcast. È il programma più visto di sempre su Warner Bros @DiscoveryItalia. Grazie, davvero", si legge accanto ad una foto sorridente di Fazio con Luciana Littizzetto. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

