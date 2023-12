Ascolti Tv, vince ‘The Voice Kids’: sorpresa Crozza sul Nove

(Adnkronos) – 'The Voice Kids', trasmesso ieri da Rai1, ha ottenuto 3.684.000 spettatori e il 22% di share, risultando il programma più visto del prime time e superando 'Ciao Darwin' su Canale 5, visto da 3.396.000 spettatori con il 22.1% di share (e durato oltre mezz'ora in più rispetto al programma di Rai1). Al terzo posto, 'Fratelli di Crozza' sul Nove, con 1.291.000 spettatori e il 6.7% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Quarto Grado' su Rete4 (1.193.000 spettatori, share 7.9%), 'Independence Day' su Italia 1 (852.000 spettatori, share 5%), 'Propaganda Live' su La7 (819.000 spettatori, share 5.8%), l’incontro di Uefa Women’s Nations League tra Spagna e Italia su Rai2 (477.000 spettatori, share 2.6%), '4 Ristoranti' su Tv8 (272.000 spettatori, share 1.6%), 'Speciale O Anche No – La Guerra Fabbrica di Disabilità' su Rai3 (168.000 spettatori, share 0.9%). —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

