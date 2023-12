Ascolti tv, vince ‘Un professore’ su Rai1 col 21,3%

(Adnkronos) – La quarta puntata della seconda stagione della fiction 'Un Professore', in onda ieri su Rai1, è stata la trasmissione più seguita del prime time di martedì, con 3.880.000 spettatori e il 21.3% di share. Al secondo posto, la partita di Champions League Inter-Real Sociedad, su Canale 5, con 3.729.000 spettatori e il 18% di share. Al terzo posto, 'Le Iene' su Italia1, con 1.307.000 spettatori e il 9% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'DiMartedì' su La7 (1.275.000 spettatori, share 7.3%), il film 'Burraco Fatale' su Rai2 (809.000 spettatori, share 4.1%), 'È Sempre Cartabianca' su Rete4 (756.000 spettatori share 5.2%), 'Un Corgi Sotto l’Albero' su Tv8 (534.000 spettatori, share 2.7%), 'Avanti Popolo' su Rai3 (335.000 spettatori, share 1.9%), 'Via dall’Incubo' sul nove (306.000 spettatori, share 1.7%). Complessivamente, la comparazione delle reti generaliste Rai e Mediaset più il rispettivo canale all news (RaiNews24 per la Rai e TgCom24 per Mediaset) vede prevalere la Rai sia nell'intera giornata (con il 30,5% di share contro il 28%) che nella prima serata (con il 29,2% di share contro il 28,2%). —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata