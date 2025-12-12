ASD Skating Club Tivoli, il saggio di Natale diventa un gesto concreto per il Villaggio Don Bosco

Il saggio di Natale dell’ASD Skating Club Tivoli, appuntamento atteso da famiglie e appassionati di pattinaggio, quest’anno assume un significato che va oltre l’esibizione sportiva. L’associazione ha infatti deciso di legare l’evento a un’iniziativa solidale dedicata al Villaggio Don Bosco, realtà storica e radicata nel territorio tiburtino, impegnata da anni nel sostegno educativo e sociale di giovani in difficoltà. È già partita la raccolta di derrate alimentari presso la palestra Maramotti di Tivoli, che culminerà domenica 21 dicembre con il saggio in programma al Palasport “Paolo Tosto”, alla presenza del presidente della Fondazione Villaggio Don Bosco e di rappresentanti dell’Amministrazione comunale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

ASD Skating Club Tivoli e il saggio di Natale solidale

La scelta dell’ASD Skating Club Tivoli nasce dalla volontà di trasformare un momento di festa in un’occasione di responsabilità condivisa. Il saggio di Natale, tradizionalmente dedicato alle famiglie e alla città, diventa così un punto di incontro dove sport, educazione e attenzione sociale trovano un equilibrio naturale. Gli atleti, dai più piccoli ai più grandi, saranno protagonisti non solo in pista ma anche di un messaggio chiaro: il pattinaggio può essere veicolo di valori concreti, capaci di incidere nella vita quotidiana. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Raccolta alimentare a sostegno del Villaggio Don Bosco

La raccolta di derrate alimentari, avviata nei giorni scorsi presso la palestra Maramotti, rappresenta il cuore operativo dell’iniziativa. Soci, genitori e cittadini possono contribuire donando beni di prima necessità destinati ai ragazzi accolti dal Villaggio Don Bosco. Un gesto semplice, reso accessibile grazie alla collaborazione dell’associazione sportiva, che ha messo a disposizione spazi e organizzazione. L’obiettivo è offrire un aiuto tangibile, in un periodo dell’anno che spesso accentua difficoltà economiche e fragilità sociali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il Villaggio Don Bosco, una realtà centrale per Tivoli

Il Villaggio Don Bosco è da tempo un punto di riferimento educativo e assistenziale nel territorio tiburtino. La Fondazione che lo gestisce lavora quotidianamente con giovani che necessitano di sostegno, accompagnamento e opportunità di crescita. L’iniziativa promossa dall’ASD Skating Club Tivoli si inserisce in un rapporto di attenzione reciproca, valorizzando una struttura che svolge un ruolo silenzioso ma determinante. La presenza del presidente della Fondazione al saggio di Natale sottolinea il valore istituzionale e umano dell’iniziativa.

Il Palasport Paolo Tosto come luogo di incontro

Il saggio di domenica 21 dicembre al Palasport “Paolo Tosto” non sarà soltanto un evento sportivo. La struttura diventerà un luogo di incontro aperto alla città, dove il pubblico potrà assistere alle esibizioni dei pattinatori e, allo stesso tempo, partecipare a un progetto di sostegno sociale. La scelta del palasport consente di accogliere un pubblico ampio, rafforzando la visibilità dell’iniziativa e favorendo una partecipazione diffusa.

Il ruolo dell’Amministrazione comunale

La prevista partecipazione di rappresentanti dell’Amministrazione comunale conferma l’attenzione delle istituzioni locali verso iniziative che uniscono sport e solidarietà. Il sostegno pubblico, anche solo attraverso la presenza, contribuisce a dare riconoscimento a un lavoro portato avanti dal volontariato sportivo e dalle associazioni del territorio. È un segnale di continuità istituzionale che rafforza il legame con le realtà educative attive a Tivoli.

Sport, educazione e responsabilità sociale

Con questa iniziativa, l’ASD Skating Club Tivoli ribadisce una visione dello sport come spazio educativo e formativo. Il pattinaggio non è solo tecnica e disciplina, ma anche occasione per insegnare ai più giovani il valore dell’attenzione verso chi vive situazioni complesse. Il saggio di Natale solidale diventa così un esempio concreto di come un’associazione sportiva possa incidere positivamente nel tessuto cittadino, costruendo legami e promuovendo gesti di aiuto che parlano con semplicità e chiarezza.