Asini che volano, Giovanni Floris e l’elogio degli italiani “normali” che il cinema ha saputo raccontare

C'è un'Italia che non urla, non posa e non si sente speciale. Eppure regge il Paese da decenni, spesso senza prendersi meriti. In Asini che volano, Giovanni Floris sceglie di difendere proprio questa zona di mezzo: la "medietà" come misura, buon senso, capacità di cavarsela. Lo fa con un'idea brillante e popolare: guardare l'Italia nello specchio del cinema, dalla grande commedia all'italiana ai cinepanettoni.

Il sottotitolo è già un manifesto: Elogio degli italiani tra cinema e realtà. L’autore non costruisce una lezione accademica, ma un racconto pieno di esempi che tutti riconoscono. Floris sostiene che la commedia — quella dei Monicelli, Risi, Germi, Scola, Comencini — ci abbia spiegato “chi eravamo” meglio di molte analisi: cittadini imperfetti, a volte tragici e a volte geniali, capaci di cadere e rialzarsi. E soprattutto capaci di ridere di sé.

La struttura del libro è una delle sue "curiosità" più riuscite. Dopo l'introduzione ("Loro"), arriva una Parte prima intitolata "Noi", composta come un album di famiglia: capitoli-biglietto da visita ("Resilienti", "Poveracci", "Mammoni", "Geniali", "Sognatori", "Doppi", "Cinici", fino ad "Ignoranti (ovvero: asini)"). È un modo divertente e molto leggibile per attraversare difetti e virtù, senza moralismi.

Poi c’è la Parte seconda (“Noi e gli altri”) dove il libro cambia passo: entra in scena il rapporto popolo-potere, la cultura, la “questione morale”, la dialettica vincitori-perdenti, l’emigrazione e persino la lingua. Qui Floris è più esplicitamente civile, ma resta narrativo: prende un film, un personaggio, una scena e la usa come chiave di lettura contemporanea.

Il punto più interessante, per chi legge con attenzione, è quando Floris spiega che i cinepanettoni non sono solo un "guilty pleasure": in certi casi sono stati un termometro sociale. Il rischio, dice, è stato smettere di ridere "di" quei personaggi e iniziare a prenderli come modello, con un ribaltamento che ha abbassato l'asticella collettiva. … E qui arriva un'altra curiosità da raccontare in recensione: l'autore confessa di essere stato uno spettatore entusiasta, al punto da vedere due volte nello stesso giorno Natale sul Nilo (25 dicembre 2002) e poi di nuovo pochi giorni dopo, al cinema Universal di via Catania, in un clima "da stadio".

A rendere il libro molto “quotidiano” è anche la quantità di cinema citato: in chiusura c’è un vero elenco dei film, che attraversa oltre mezzo secolo, dai classici degli anni Cinquanta fino a titoli recenti. È un dettaglio che racconta il lavoro fatto: non una collezione di opinioni, ma un percorso sostenuto da memoria, visione e confronto.

Asini che volano non idealizza gli italiani e non li processa. Li osserva, li riconosce, li mette in scena. E suggerisce una strada semplice: recuperare il valore di ciò che è normale, senza confonderlo con l’apatia. Perché “medio” può essere una virtù: quella che evita le cadute peggiori e, a volte, permette persino di rialzarsi con un sorriso.