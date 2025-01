Asl Roma 4, a febbraio un corso di manovre salvavita pediatriche: i dettagli

Un’importante iniziativa di formazione è stata organizzata dalla Asl Roma 4 in occasione della 47ª Giornata per la Vita: un corso gratuito dedicato alle manovre salvavita pediatriche, pensato per genitori, nonni, futuri genitori e studenti. L’evento si terrà venerdì 7 febbraio a Civitavecchia, con l’obiettivo di formare oltre 1500 partecipanti su tecniche fondamentali per gestire situazioni di emergenza in età pediatrica.

Dottor Squicciarini: “Corso rafforza anche la solidarietà”

Il corso si svolgerà presso due diverse sedi e prevede sia una parte teorica che una pratica. Dalle 16 alle 17 ci sarà una lezione teorica presso l’Aula Consiliare Pucci del Comune di Civitavecchia; a seguire, dalle 17 alle 18 avverrà la sessione pratica nella palestra della scuola elementare Cialdi.

A guidare i partecipanti sarà il personale qualificato della Squicciarini Rescue, in collaborazione con istruttori della Rete Internazionale. L’intero evento è stato pensato per offrire ai partecipanti non solo conoscenze fondamentali, ma anche materiali utili per applicare quanto appreso.

Il dottor Marco Squicciarini, direttore della rete nazionale che conta 600 medici e infermieri specializzati in formazione sanitaria, ha spiegato l’importanza di questa iniziativa: “Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta della Asl di coinvolgere gli studenti degli ultimi anni di liceo in un corso che non solo insegna a salvare una vita, ma rafforza anche valori come la solidarietà e il contrasto al bullismo. Partecipare a un’attività di questo tipo aiuta i giovani a sviluppare consapevolezza di sé e a imparare a prendersi cura degli altri”.

Corso salvavita, la dotazione omaggio fornita ai partecipanti

L’evento è stato pensato per avere un impatto etico e sociale elevato, coinvolgendo diverse fasce d’età. Delle cinque sessioni previste durante la giornata, quattro saranno dedicate agli studenti delle scuole superiori, mentre l’ultima, aperta al pubblico, sarà riservata a genitori, nonni e futuri genitori.

I partecipanti riceveranno poster, manuali e libri, oltre a una valigetta salvavita fornita dal Ministero della Salute, contenente strumenti e informazioni utili per prevenire il soffocamento nei bambini. Un kit pensato per aumentare la consapevolezza e l’efficacia degli interventi in situazioni di emergenza.

Al momento, le iscrizioni hanno già raggiunto quota 180 partecipanti, ma c’è ancora spazio per chi volesse partecipare. L’evento è gratuito e rappresenta un’opportunità unica per imparare manovre salvavita che possono fare la differenza in situazioni critiche.