ASL Roma 5, avviata la procedura di stabilizzazione per 235 lavoratori precari

La ASL Roma 5 ha avviato una procedura di stabilizzazione per oltre 200 lavoratori precari attualmente impiegati nell’azienda. Il primo agosto, infatti, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) un avviso riservato al personale precario del comparto e della dirigenza. Questo avviso è finalizzato alla copertura di vari profili professionali e discipline, per un totale complessivo di 235 posti.

Gli interessati potranno presentare domanda, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione per estratto dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. La graduatoria che sarà compilata al termine della procedura avrà validità esclusivamente per la ASL Roma 5.

Attraverso questa procedura, saranno stabilizzati:

1 nuovo tecnico di neurofisiopatologia

1 dirigente ingegnere

2 dirigenti psicologi

2 dirigenti medici in ambito malattie metaboliche e diabetologia

2 dirigenti medici di neuropsichiatria infantile

109 operatori socio sanitari

118 infermieri

“Dopo diversi anni di precariato, viene offerta l’opportunità di un posto di lavoro a tempo indeterminato nel Servizio Sanitario Regionale a 235 lavoratori. Si tratta di una notizia estremamente positiva sia per i dipendenti precari che per l’Azienda Sanitaria poiché, dopo aver formato questo personale, potrà vederlo stabilmente inserito nelle diverse unità organizzative”, ha commentato il Commissario Straordinario dell’ASL Roma 5, la dottoressa Silvia Cavalli.

Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso la riduzione della precarietà nel settore sanitario, garantendo una maggiore stabilità lavorativa e continuità assistenziale per i pazienti della ASL Roma 5.