ASL Roma 5, nuovi ambulatori infermieristici nei distretti e ospedali del territorio: dal 2 settembre al via le attività

A partire dal 2 settembre, l’ASL Roma 5 inaugura nuovi ambulatori infermieristici distribuiti nei distretti e ospedali del territorio. Questi ambulatori rappresentano un passo avanti significativo nel sistema delle cure primarie, offrendo un punto di riferimento essenziale per tutti coloro che necessitano di assistenza ambulatoriale.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di collaborazione attiva tra medici di medicina generale, specialisti ospedalieri, medici di pronto soccorso e infermieri, con l’obiettivo di garantire cure sempre più integrate e personalizzate.

Gli ambulatori infermieristici sono stati pensati per rispondere a un ampio spettro di necessità assistenziali, terapeutiche ed educative. L’accesso ai servizi sarà semplice e diretto: gli utenti potranno rivolgersi agli infermieri presso gli ambulatori presentando una prescrizione del proprio medico di fiducia, che sia di medicina generale, ospedaliero o specialista.

Inoltre, sarà possibile prenotare le prestazioni anche tramite il CUP o attraverso contatti telefonici. È importante ricordare che ogni richiesta presentata sarà valida per otto prestazioni.

Tra i servizi offerti dagli ambulatori infermieristici rientrano prestazioni fondamentali come la consulenza in materia di prevenzione, il monitoraggio dei parametri vitali, l’educazione all’autogestione delle terapie farmacologiche, e la somministrazione di terapie sottocutanee, intramuscolari o endovenose. Particolare attenzione viene riservata alla gestione delle ferite, con la possibilità di ricevere medicazioni per ferite chirurgiche e la rimozione dei punti di sutura.

Un ulteriore elemento di innovazione è rappresentato dall’apertura del primo ambulatorio infermieristico specialistico dedicato alla gestione e cura delle stomie e medicazioni complesse. Questo servizio, attivo dal 2 settembre, sarà gestito da infermieri specializzati in stoma terapia e trattamenti complessi. Gli utenti potranno beneficiare di cure avanzate per ferite chirurgiche, lesioni da trauma, vascolari o da pressione, ustioni e stomie digestive o urinarie.

I trattamenti saranno personalizzati e basati sulle migliori evidenze scientifiche, garantendo un percorso di cura su misura per ogni paziente.

Questo nuovo servizio dell’ASL Roma 5 rappresenta una risposta concreta alle esigenze crescenti della popolazione, con un occhio di riguardo alla qualità delle cure e alla vicinanza al cittadino. Gli ambulatori infermieristici si pongono come un nodo strategico nel tessuto sanitario locale, facilitando l’accesso alle cure e migliorando la gestione delle patologie croniche o complesse attraverso un approccio multidisciplinare.

Per maggiori dettagli sui servizi offerti e per accedere alla documentazione necessaria, è possibile consultare il sito dell’ASL Roma 5, nelle sezioni dedicate agli ambulatori presenti nei vari ospedali e distretti del territorio.

Prestazioni erogate in un ambulatorio infermieristico

Consulenza ed informazione in materia di prevenzione, cura e mantenimento dello stato di salute, anche in relazione alle patologie croniche; Educazione ai sani stili di vita; Monitoraggio dei parametri vitali; Educazione all’autogestione della terapia farmacologica per via orale; Educazione all’autogestione della terapia insulinica e monitoraggio glicemico; Educazione e cura delle stomie digestive e urinarie;

Somministrazione terapia sottocutanea, intramuscolare, terapia endovena; Sostituzione catetere vescicale; Irrigazione e medicazione accessi venosi (Port-a-cath e midline); Prevenzione e Trattamento Lesioni cutanee; Trattamento lesioni arti inferiori; Bendaggio semplice, bendaggio con ossido di zinco, bendaggio adesivo elastico; Medicazioni ferite chirurgiche, rimozione punti di sutura; Medicazioni semplici e avanzate.

Distretti sanitari e Ospedali della ASL Roma 5

OSPEDALE DI MONTEROTONDO

Via R. Faravelli 27–00015 Monterotondo

Tel 06.90075833

Attività: dal lunedì al sabato dalle 11:00 alle

13:00;

DISTRETTO SANITARIO DI MONTEROTONDO PRESIDIO DI MENTANA

Via Reatina snc – 00013 – Mentana

Tel 06.90075170

Attività: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle

12:30;

DISTRETTO SANITARIO DI GUIDONIA

Via dei Castagni 20/22 –00012– Guidonia

Tel 0774.7797604

Attività: lunedì- mercoledì- venerdì

dalle 10:00 alle 13:00;

CASA DELLA SALUTE PALOMBARA

Piazzale S. D’Acquisto snc -00018- Palombara

Tel 0774.6545479

Attività: dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle

12:00;

DISTRETTO SANITARIO DI TIVOLI

Piazza Massimo 1 -00019- Tivoli

Tel 0774.704739

Attività: lunedì dalle 09:00 alle 12:00;

venerdì dalle 15:00 alle 18:00;

OSPEDALE DI TIVOLI

Via A. Parrozzani 3 -00019- Tivoli (Rm)

ALA C Tel 0774.316 4253

Attività: lunedì -mercoledì – venerdì

dalle 14:30 alle 16.30;

OSPEDALE DI SUBIACO

Contrada Colle Cisterna snc -000 28- Subiaco

Tel 0774.811 5354

Attività: martedì e venerdì dalle 14:00 alle

16:00;

CASA DELLA SALUTE ZAGAROLO

Via Borgo San Martino, 3 -00039- Zagarolo

Tel 06.95322808

Attività: dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle

12:00;

DISTRETTO SANITARIO DI PALESTRINA PRESIDIO DI CAVE

Via Morino snc – 00033 – Cave

Tel 06.95322300

Attività: dal Lunedì al Sabato dalle 08:00 alle

12:00;

DISTRETTO SANITARIO DI COLLEFERRO

Via degli Esplosivi 9 -00034- Colleferro

Palazzina verde Tel 06.97097503

Attività: Lunedì – Mercoledì – Venerdì

dalle 08:30 alle 12:30;

DISTRETTO SANITARIO DI COLLEFERRO PRESIDIO DI SEGNI

Via Pacinotti snc – 00037 – Segni

Tel 06.97260075

Attività: lunedì dalle 10:00 alle 12:00; martedì:

dalle 11:00 alle 12:30, mercoledì dalle 11:00 alle

12:30 e venerdì dalle 08:00 alle 09:30;

OSPEDALE DI COLLEFERRO

Piazza Aldo Moro 1 -00034- Colleferro (Rm)

Tel 06.97223258

Attività: martedì e giovedì dalle 08:30 alle 12:30.