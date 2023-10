Aspi, Scannapieco (Cdp): “Siamo investitori di lungo termine”

(Adnkronos) – “Autostrade per l’Italia? Non commento queste cose. Siamo investitori di lungo termine e la rete autostradale è un asset sul quale stiamo rilanciando in maniera molto consistente le manutenzioni e lo sviluppo”. A sottolinearlo è l’ad di Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco, che a margine della tappa torinese della presentazione del roadshow per il territorio, interpellato a proposito del progetto di privatizzazione di Autostrade per l’Italia ha evidenziato: “per quanto riguarda la parte di Cdp la vediamo come un investimento di lungo temi e che è nella natura stessa della Cassa”. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

