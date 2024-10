Assegno Unico, brutta notizia per milioni di italiani | Rinviato a data da destinarsi

Il pagamento dell’Assegno Unico purtroppo sarà rinviato, per adesso molti italiani dovranno attendere. I dettagli della notizia

Tra le misure economiche più importanti del nostro Paese c’è sicuramente l‘Assegno Unico. Quest’ultimo infatti, è un supporto rivolto a lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, disoccupati e inoccupati con figli a carico fino a ventun’ anni.

Tantissime sono le famiglie che ogni mese attendono con ansia le date del suo pagamento. Eppure, l’Assegno unico pur avendo un calendario ufficiale dell’Inps, a differenza di altri strumenti, non permette di sapere con esattezza quando arrivano i soldi.

L’Istituto ha fornito per ogni mese un range di tre date. Ciò vale anche per il mese di ottobre 2024, il quale l’Inps come al solito ha fissato il pagamento dell’Assegno unico a metà mese.

Tuttavia, per alcune famiglie l’Assegno Unico sarà rinviato all’ultima settimana. Inoltre, ottobre è un mese cruciale per questa misura economica infatti, nelle prossime settimane, il governo definirà le novità che verranno introdotte con la legge di Bilancio, le più importanti delle quali dovrebbero riguardare l’Isee.

Quando è previsto il pagamento dell’Assegno di ottobre 2024?

Sono quindi in molti che si chiedono quando sarà pagato l’Assegno Unico questo. Come riportato da Money.it, a svelare questa informazione importante per le famiglie, soprattutto le più numerose, ci ha pensato l’Inps. A giugno infatti è stato pubblicato il calendario dei pagamenti per il secondo semestre dell’anno.

Di seguito sono indicate tre date in cui è possibile ricevere l’Assegno unico:

mercoledì 16 ottobre;

giovedì 17 ottobre;

venerdì 18 ottobre.

Come però già detto in precedenza, il giorno esatto non viene comunicato, almeno non per il momento, e non è neppure possibile prevederlo in anticipo in quanto l’Inps non utilizza un criterio particolare per definire quali famiglie ricevono prima i soldi.

Puoi sapere la tua data così

Intorno a lunedì 14 ottobre si potrebbe già sapere la propria data di riferimento. Basterà andare sul portale dei pagamenti disponibile nell’apposita area dedicata all’Assegno unico presente dentro il MyInps, servizio accessibile con le credenziali Spid, Cie o Cns. E’ qui che verrà infatti indicato il giorno esatto in cui arrivano i soldi. Lo stesso si potrà fare accedendo al Portale IO della Pubblica amministrazione, che qualche giorno prima del pagamento vi informerà anche attraverso una notifica.

Ricordiamo però che queste date valgono solo per le famiglie che prendono l’Assegno di inclusione da più di un mese e nel caso in cui nell’ultimo periodo non si siano verificati eventi tali da comportare un ricalcolo.