Assegno Unico, è stata pubblicata la data della NUOVA emissione | In pochi lo sapevano: da qui controlli se ti spetta questo extra

Sei curioso di conoscere quale sarà la prossima data in cui avverrà il pagamento dell’Assegno Unico? Scopri subito in quale data è previsto l’importo.

Tra le misure economiche più importanti del nostro Paese, troviamo l’Assegno Unico. I destinatari sono i lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, disoccupati e inoccupati con figli a carico fino a ventuno anni.

Per usufruire di questo sostegno è necessario possedere un valido ISEE. L’ accredito, una volta fatta richiesta sarà automatico e verrà effettuato su corrente bancario o postale, libretto postale, carta di credito o di debito o sulle altre modalità previste.

L’Assegno unico, inoltre, può essere rivolto alle alle famiglie che attendono i nuovi nati a decorrere dal settimo mese di gravidanza. Ma non solo. Anche alle famiglie con un figlio con disabilità a carico, ne hanno diritto, senza limiti d’età.

La domanda può essere presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale o dai figli stessi al compimento della maggiore età tramite: il sito dell’INPS. Tuttavia, in molti desiderano scoprire quale sarà data prevista per questo mese e il relativo importo. Scopriamolo allora insieme, nei prossimi paragrafi.

Assegno Unico, quale sarà la data della nuova emissione?

A seconda dell’ISEE i beneficiari riceveranno un importo dell’assegno unico. Una cosa importante da specificare è che a novembre le date di pagamento non sono uguali per tutti.

Infatti, l’importo cambia a seconda che le famiglie abbiano o meno avuto variazioni di reddito o che siano alla ricezione del primo pagamento.

Assegno Unico: ecco la data e l’importo

Come riporta, il Ragioniere Iodice sul suo profilo TikTok, l’Assegno unico universale figli di Novembre 2024 per chi non ha subito variazioni alle condizioni familiari verrà pagato: il 18 novembre. L’importo sarà di 398,80 euro. Per coloro che hanno fatto domanda a novembre 2024 o hanno subito una variazione della condizione familiare, il primo pagamento invece, avverrà nell’ultima settimana del mese, tra il 23 novembre 2024 e il 30 novembre 2024.

Coloro i quali sono in attesa del primo pagamento dell’Assegno unico universale, vedranno l’importo accreditato dall’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui hanno presentato la domanda. Chi presenta domanda a novembre 2024, quindi, riceve l’accredito a Dicembre 2024. In ogni caso, La Manovra economica 2025, che lo scorso 20 ottobre ha iniziato l’iter di discussione in Parlamento, dovrebbe contenere un’importante novità per il prossimo anno: l’erogazione dell’Auu non andrà più ad influire sul calcolo dell’Isee. Infatti, attualmente, l’accredito dell’assegno unico fa aumentare l’importo dell’attestato, facendo così perdere il diritto, in alcuni casi, ad altri aiuti e sussidi.