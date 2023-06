Assen, qualifiche e gara MotoGp, Moto 2 e Moto 3: orari e dove vederle in tv

(Adnkronos) – La MotoGp sbarca ad Assen, in Olanda, per l'ultima tappa del Motomondiale – con Moto2 e Moto3- prima della pausa estiva. Pecco Bagnaia con la Ducati comanda il Mondiale MotoGp e cerca altri punti per allungare verso il secondo titolo iridato consecutivo. In Moto2, riflettori puntati su Tony Arbolino, che difende il trono dall'assalto di Pedro Acosta. La Moto3 parla spagnolo da inizio stagione e sull'asfalto olandese ci sono ottime chance di vedere un nuovo show iberico, con Daniel Holgado nel ruolo di lepre. Domani, sabato 24 giugno, l'appuntamento è con le qualifiche dalle 10:50 e la gara sprint alle 15. Domenica 25 giugno gara di Moto3 alle 11, poi la Moto2 alle 12.15 e infine il GP Olanda della MotoGp alle 14. Sarà possibile vedere le gare del motomondiale in diretta su Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su Now. A trasmettere in chiaro qualifiche e gara TV8. Sabato 24 giugno: ore 10:50 – MotoGP Qualifiche; ore 12:50 – Moto3 Qualifiche; ore 13:45 – Moto2 Qualifiche; ore 15:00 – Sprint Race MotoGP. Domenica 25 giugno: ore 11 – Moto3 Gara; ore 12:15 – Moto2 Gara e alle 14 – MotoGP Gara. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

