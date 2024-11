Assicurazione auto, la batosta è dietro l’angolo per tutti | Impennata di AUMENTI per queste persone, controlla se rientri nella lista

Bastonata dietro l’angolo per tutti i possessori di un’automobile. Impennata di aumenti per queste persone. Se rientri in queste categorie sei spacciato…

Le assicurazioni auto sono da sempre un tasto dolente per alcuni italiani e ancora di più adesso si preparano a mettere a dura prova i portafogli degli automobilisti. Questo perché oramai nei prossimi mesi sono stati pianificati dei rincari significativi per le polizze RC Auto.

Gli aumenti andranno a colpire in particolare alcune categorie di guidatori. Questa manovra va ulteriormente a infierire su una categoria di persone già abbastanza colpita. In un contesto economico già non particolarmente felice per le famiglie che hanno visto un aumento importante del costo della vita.

Infatti, l’aumento dell’assicurazione da sempre ha un peso nel bilancio familiare. Eppure, alcune novità in arrivo potrebbero trasformarla in un vero salasso. Tuttavia questi aumenti non sono orizzontali ma vanno a colpire in particolare alcune categorie di persone.

Se infatti rientri tra queste, subirai a breve degli aumenti importanti nel costo dell’assicurazione. Dunque è importante valutare l’uso che fai della macchina e se vale la spesa. Andiamo a scoprire su chi gravano questi aumenti.

Categorie maggiormente colpite dagli aumenti

Sicuramente a essere maggiormente penalizzati sono i giovani. Infatti, avendo poca esperienza alla guida, sono trattati dai responsabili delle assicurazioni come soggetti ad alto rischio. Per questo motivo i costi delle loro polizze potrebbero subire un aumento che arriva fino al 20%. Persino i proprietari di veicoli più vecchi non sono esenti. Infatti, questo tipo di auto hanno meno sistemi di sicurezza e dunque vengono considerate come maggiormente esposte a incidenti.

Questo porterà a un aumento delle assicurazioni anche per loro. Un’altra categoria a rischio è quella degli automobilisti che hanno provocato di recente un incidente in qualche modo. Infatti, la loro classe di merito vedrà un peggioramento e questo comporterà un premio assicurativo decisamente più alto. Le differenze sui territori hanno un importante peso perché nelle città come Napoli, Roma e Milano dove il tassi di sinistri è più alto, anche le tariffe delle assicurazioni sono più alte.

Le motivazioni di questi aumenti

Le motivazioni degli aumenti sono le più disparate. Prima di tutto l’inflazione ha contribuito in modo significativo all’aumento dei costi di gestione per le compagnie assicurative.

Inoltre, anche la frequenza degli incidenti, ormai tornata ai livelli pre-pandemia, ha fatto crescere le spese per i risarcimenti. Questi fattori stanno portando le compagnie a scaricare parte del peso finanziario sui clienti. Questo ha effetti immediati sui loro premi assicurativi.