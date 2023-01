Assicurazione Auto Online: come richiedere l’Assistenza Stradale inclusa nella polizza

Uno tra gli imprevisti più frequenti e sgraditi che si verificano quando ci si trova alla guida della propria vettura è quello di rimanere in panne lontano da casa e dover richiedere l’intervento di un tecnico con carroattrezzi.

Le motivazioni per cui potrebbe risultare necessaria l’Assistenza Stradale, in realtà, sono diverse: un’avaria del motore, la foratura di uno pneumatico o semplicemente perché si è rimasti senza benzina nel serbatoio. Ecco allora che al verificarsi di una di queste circostanze risulta utile aver scelto, in fase di sottoscrizione della polizza, la garanzia accessoria dell’Assistenza Stradale . Come sappiamo le Compagnie assicurative mettono a disposizione dei contraenti una serie di garanzie facoltative che è possibile aggiungere alla classica RCA Auto per estenderne le coperture. Con un piccolo esborso economico, alle volte davvero impercettibile sul costo complessivo del premio, ci si può quindi tutelare anche in casi straordinari più o meno frequenti come furto, incendio o danni da agenti atmosferici che, qualora dovessero verificarsi, potrebbero causare danni molto più ingenti che il proprietario della vettura si troverebbe a dover sostenere autonomamente e a caro prezzo.

Tra queste garanzie emerge proprio quella legata all’Assistenza Stradale, preferita e scelta dai guidatori più o meno esperti e riconosciuta come una tra le fondamentali quando ci si mette alla guida, specie visti gli alti costi dei carroattrezzi.

Il livello di copertura di questa garanzia varia sulla base delle specifiche di ciascun contratto assicurativo e al tipo di polizza che si sceglie di sottoscrivere. ConTe.it, marchio italiano del gruppo Admiral, permette, ad esempio, offre due tipologie di Assistenza Stradale, a seconda del livello di copertura desiderato:

Normal : prevede, tra i servizi principali, il soccorso stradale con riparazioni sul posto, traino per due volte all’anno e la ricerca e l’invio di pezzi di ricambio;

: prevede, tra i servizi principali, il soccorso stradale con riparazioni sul posto, traino per due volte all’anno e la ricerca e l’invio di pezzi di ricambio; Plus: aggiunge alla formula Normal anche il rientro dei passeggeri o il proseguimento del viaggio, le spese di albergo e di prima colazione, il veicolo sostitutivo in Italia, l’auto a disposizione, l’anticipo spese per riparazione veicolo e l’anticipo della cauzione penale.

In caso di necessità sarà sufficiente contattare la Centrale Operativa IMA Italia Assistance, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e fornire alcune informazioni sul veicolo e la posizione. Entrambe le garanzie consentono di usufruire fino a due soccorsi gratuiti in un anno, in Italia e nel territorio della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché nel territorio di Andorra, del Liechtenstein, dell’Islanda, del Principato di Monaco e della Svizzera.

Per essere certi di sottoscrivere la polizza con le garanzie più adatte alle proprie esigenze è bene leggere attentamente il contratto. Qualora si decida di sottoscrivere un’ Assicurazione auto online aggiungere l’Assistenza Stradale è semplicissimo: immediatamente saranno visibili clausole e costi per poter scegliere il livello di copertura più adatto alle proprie necessità.

