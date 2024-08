‘Assumono anche nel Lazio’: 2062.14€ garantiti al mese | Con un semplice diploma ti sistemi a vita

Finalmente è arrivata una bella notizia per tutti gli abitanti del Lazio che cercano lavoro. Basta inviare CV senza ricevere risposta.

La ricerca di personale questa volta viene da un’azienda italiana con una fatturato di circa 5,368 miliardi di euro. Scopri la nuova offerta di lavoro e cogli l’opportunità di sistemarti a vita.

Ecco l’occasione da non lasciarti scappare. Anche se non sei laureato, puoi comunque partecipare alle selezioni. Corri a candidarti subito.

C’è di tempo fino alla fine del mese di agosto per presentare domanda. Ad ognuno dei candidati che riuscirà a superare i colloqui e le prove selettive saranno garantiti oltre 2000 euro di stipendio al mese.

Lazio, la nuova offerta di lavoro non lasciarsi scappare

Il gruppo Ferrovie dello Stato ha annunciato che è alla ricerca di nuove figure professionali. Si tratta di una di un’opportunità di carriera unica in una S.p.a italiana solida e dunque rappresenta un’occasione per trovare, finalmente, un lavoro sicuro. Tutti coloro che sono inoccupati possono approfittarne, anche i cittadini del Lazio, perché le sedi di lavoro saranno le principali città d’Italia, da nord a sud. Tra queste ci saranno Milano, Bologna, Genova, Firenze, Torino Verona ma anche Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Napoli, Reggio Calabria, Palermo e Roma.

A chi sarà assunto sarà garantito uno stipendio medio di circa 28.870 euro l’anno. Scopriamo nello specifico quali sono le figure che Trenitalia sta cercando e quali sono i requisiti minimi per potersi candidare e le modalità di presentazione della propria candidatura.

I requisiti richiesti per poter diventare dipendente di Trenitalia S.p.a.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano, infatti, ricerca assistenti lavori opere civili da inserire presso Italferr S.p.A. I candidati dovranno aver conseguito una laurea triennale o magistrale in architettura o in ingegneria edile o in ingegneria civile e ambientale o in ingegneria dei trasporti, ma saranno prese in considerazione anche le candidature di chi ha il diploma di istituto tecnico.

Inoltre, è richiesta l’esperienza pregressa nella realizzazione di progetti o nella progettazione di opere infrastrutturali e la conoscenza della normativa in materia di lavori pubblici e di sicurezza, dei processi di costruzione e tecnologie dei materiali e delle principali problematiche realizzative. Ai futuri impiegati di Trenitalia è richiesta la conoscenza di sistemi operativi Windows, pacchetto Office, Autodesk Autocad e MS Project. Il termine ultimo per presentare la domanda è il 30 agosto 2024. Per potersi candidare occorre visitare la sezione Lavora con noi del sito web ufficiale di Trenitalia S.p.a.