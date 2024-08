Assunzioni urgenti nel Lazio: ‘Ci servono centinaia di dipendenti’ | Basta la terza media

Proprio in questi giorni si materializza la possibilità di ottenere un posto di lavoro sicuro e garantito. Non c’è tempo da perdere

La ricerca di un posto di lavoro è forse il problema più annoso e sentito da tutti i gli esseri umani. La disoccupazione del resto è uno status, una triste condizione che nessuno vorrebbe mai vivere nel corso della propria esistenza.

Purtroppo però capita, è capitato e capiterà a molti di trascorrere settimane, mesi e nei casi peggiori anche anni senza un posto di lavoro, fisso o a tempo determinato, comunque imprescindibile per potersi permettere una vita quanto meno dignitosa.

Si pensa poi, erroneamente, che l’estate sia il periodo meno adatto a trovare un’occupazione e così moltissimi tra i senza lavoro attendono l’autunno prima di inviare curriculum o inoltrare domande e richieste di assunzione. Si tratta in realtà di un pensiero del tutto errato.

In questi giorni una buona notizia arriva proprio dalla Capitale: a Roma è infatti iniziata la ricerca di personale in vista di un particolare evento che vedrà la Città Eterna per un anno intero al centro dell’attenzione e sotto le luci dei riflettori.

Assunzioni urgenti nel Lazio, non c’è tempo da perdere: i posti non sono pochi

Ad avere un bisogno quasi disperato di assumere è un’azienda che tutti i cittadini romani conoscono bene e nei cui confronti non lesinano critiche e pesanti accuse. Trattasi dell’AMA, la celeberrima Azienda Municipale che gestisce su tutto il territorio della città la nettezza urbana e lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti.

Ebbene, l’AMA ha appena indetto un concorso per 250 Addetti alle attività di spazzamento e raccolta, con l’ausilio di veicoli. Il titolo di studio richiesto è la licenza media e possono partecipare alla selezione pubblica persone di età compresa fra i 18 e i 65 anni.

Assunzioni urgenti a Roma, bisogna sbrigarsi: nel 2025 c’è il Giubileo

Gli interessati hanno tempo solo fino al 2 settembre 2024 per presentare la domanda di ammissione. Gli addetti spazzini saranno assunti con contratto di lavoro a tempo determinato dall’1 novembre 2024 al 31 gennaio 2026, con l’obiettivo di garantire un adeguato servizio di raccolta dei rifiuti in occasione del Giubileo in programma nel 2025.

Com’è facile da immaginare il lavoro sarà svolto presso le sedi aziendali di AMA dislocate su tutto il territorio di Roma. Si tratta, come già riportato in precedenza, di un lavoro a tempo determinato, ma in momenti del genere in fondo è sempre meglio che niente.