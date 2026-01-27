Atac, pensiline Eterna con NaviLens: alle fermate bus arriva l’orientamento vocale per ciechi e ipovedenti

Roma prova a rendere l’attesa alla fermata più semplice per chi vive la città con una disabilità visiva. Sulle nuove pensiline “Eterna” di Atac è presente il codice NaviLens, un sistema pensato per aiutare persone cieche e ipovedenti a orientarsi nello spazio pubblico usando lo smartphone e una app dedicata: basta inquadrare il simbolo e una voce guida restituisce le informazioni utili sulla fermata, dalle linee in transito alla direzione, fino ai tempi di attesa.

Pensiline Eterna Atac: accessibilità e servizi digitali alle fermate del trasporto pubblico

L'arrivo di NaviLens si inserisce nel Piano Fermate Smart, il progetto che sta rinnovando arredi e informazione ai passeggeri. Le pensiline Eterna sono pensate come punti di "infomobilità" diffusi: oltre al riparo, offrono strumenti per consultare dati di viaggio e rendere più leggibile l'attesa, anche in chiave di decoro urbano e sicurezza percepita.

Roma Mobilità ha ricordato che il piano prevede nuove installazioni e riqualificazioni su larga scala, con numeri che coinvolgono tutti i municipi.

Cos’è NaviLens: il codice a matrici colorate che lo smartphone riconosce anche senza inquadratura perfetta

NaviLens somiglia a un QR code, ma nasce per un uso più “tollerante” e rapido: il codice a barre a matrici colorate può essere riconosciuto dalla fotocamera anche senza un’inquadratura precisa, condizione che fa la differenza quando l’obiettivo è orientarsi in modo autonomo in un luogo affollato o in una fermata con molti elementi visivi. È un dettaglio tecnico che diventa pratico: meno tentativi, meno incertezze, più immediatezza nell’accesso alle informazioni.

Come funziona NaviLens sulle fermate bus: assistente vocale, linee, direzione e tempi di attesa

Una volta inquadrato il codice con l'app, l'assistente vocale comunica all'utente quali linee passano in quella fermata, verso quale direzione stanno viaggiando e quali sono i tempi di attesa aggiornati. L'esempio citato da chi ha raccontato l'innovazione rende l'idea: alla fermata "Carlo Felice" del tram 3, la voce può indicare se il mezzo è diretto verso stazione Trastevere o Valle Giulia e in quanti minuti arriverà. Informazioni che molti leggono su display o cartelli, ma che per una persona non vedente diventano finalmente fruibili senza dipendere da altri.

Piano Fermate Smart: quante pensiline Eterna sono previste e perché il progetto guarda al Giubileo

Il potenziamento delle fermate rientra in un percorso più ampio legato al miglioramento del Tpl e all’accoglienza cittadina. Roma Mobilità ha aggiornato i numeri del piano: le Eterna in installazione arrivano complessivamente a 450, con centinaia già posate e le restanti in fase di cantierizzazione, anche nell’ambito del progetto connesso al Giubileo.

L'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè ha sottolineato l'obiettivo di maggiore accessibilità e trasparenza per chi usa bus e tram, indicando anche il ricorso al project financing come leva per ridurre l'impatto sui costi pubblici.

Roma più accessibile: cosa cambia per chi ha disabilità visiva e quali ricadute attende Atac

Il valore di NaviLens non sta solo nella tecnologia, ma nella libertà quotidiana che abilita: arrivare in fermata, capire dove si è, sapere cosa passa e quando, senza dover chiedere. Per Atac e Roma Capitale il tema è anche culturale: progettare servizi che non lascino nessuno indietro e che migliorino l’esperienza generale, perché informazioni più chiare aiutano tutti, non solo chi ha una disabilità.

Un piccolo codice colorato, applicato nel punto giusto, può cambiare davvero la qualità di un percorso urbano.

In collaborazione con “Odissea Quotidiana”, il primo blog dei trasporti della Capitale