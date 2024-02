Atalanta-Lazio 3-1, nerazzurri soli al quarto posto

(Adnkronos) –

L'Atalanta batte la Lazio per 3-1 nel match in calendario oggi 4 febbraio per la 23esima giornata della Serie A 2023-2024. I bergamaschi salgono a 39 punti e mantengono il quarto posto solitario mentre i biancocelesti rimangono a quota 34 e perdono terreno rispetto alla zona Champions League della classifica. L'Atalanta apre le marcature con Pasalic e dilaga con la doppietta di De Ketelaere. Nel finale la Lazio accorcia le distanze con il rigore di Immobile. Gasperini per il big match contro la squadra di Sarri sceglie un attacco leggero con Miranchuk, De Ketelaere e Pasalic, lasciando Scamacca e Muriel in panchina. Difesa a tre con Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. Dall'altra parte invece Sarri opta per Castellanos di punta al posto di Immobile, con Felipe Anderson e Isaksen. Ancora fuori Zaccagni. In mezzo al campo giocano Luis Alberto, Guendouzi e Rovella. L'Atalanta parte subito forte, al 15' Miranchuk su punizione serve in area che Kolasinac schiaccia di testa ma trova solo Provedel. Passa un minuto e i padroni di casa vanno in rete: cross in area di De Ketelaere, sponda di testa di Scalvini per Pasalic che controlla di petto da due passi in girata con il destro fa 1-0. La Lazio prova a reagire, cerca spazi non non li trova. Al 27' ci prova su punizione dal limite Luis Alberto a giro ma la palla termina di poco sopra la traversa. I biancocelesti si scoprono e i nerazzurri provano ad affondare: al 36' ancora un cross, questa volta di Scalvini in area, per De Ketelaere che prova a spiazzarla di testa ma finisce sopra la traversa. Al 43' l'Atalanta passa ancora con De Ketelaere che realizza il calcio di rigore assegnato per un tocco di braccio di Marusic in area. Biancocelesti in confusione e Atalanta vicina al tris. Al 45' Holm di testa in inserimento scheggia la traversa. La Lazio prova a reagire nella ripresa e al 52' in contropiede arriva al tiro Castellanos, ma la palla deviata finisce sui piedi di Isaksen che calcia di prima ma manda alto sopra la traversa. La squadra di Gasperini non arresta la sua voglia di segnare. Al 56' sul cross di Ruggeri dalla sinistra, Ederson prova a staccare di testa ma manda alla sinistra di Provedel. Al 61' De Ketelaere serve Pasalic sulla sinistra con il croato che mette al centro dell'area per Miranchuk che di prima calcia in porta ma trova pronto Provedel. Al 70' schema su punizione per l'Atalanta con De Roon che serve al limite Scamacca, appena entrato, ma la conclusione dell'attaccante è alta. La Lazio prova ad alzare il baricentro, ma non trova spazi e al 76' i nerazzurri calano il tris: azione solitaria del solito De Ketelaere entra in area, punta Pellegrini e calcia sul primo palo battendo ancora Provedel per il 3-0.

Sarri manda in campo Immobile e Pedro, con la Lazio avanti a testa bassa per ridurre lo svantaggio. Lo spagnolo chiede un rigore all'80' ma Guida non lo concede. All'83' però il penalty arriva per un fallo di Djimsiti su Immobile. E' lo stesso attaccante ad andare sul dischetto e spiazzare Carnesecchi per il 3-1. La Lazio prova ad insistere in avanti con Immobile che di testa sfiora la doppietta al 90', ma l'Atalanta poi chiude bene gli spazi e porta a casa una importante vittoria contro una diretta concorrente per un posto Champions.

