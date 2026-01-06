Atalanta-Roma 1-0, la Roma di Gasperini crea e spreca: a Bergamo decide Scalvini

Bergamo è una notte piena di segnali, e per la Roma non sono quelli sperati. Il ritorno di Gian Piero Gasperini nello stadio dove è stato celebrato a lungo finisce con una sconfitta: Atalanta-Roma 1-0, rete di Scalvini al 12’ su calcio d’angolo e rimpianti giallorossi per una gara in cui la squadra arriva spesso al limite dell’area, calcia parecchio, ma non trova la giocata che cambia il punteggio.

Atalanta-Roma 1-0, l’avvio Roma e l’errore che costa caro

La Roma parte bene e al 7' ha già l'occasione per indirizzare la serata: Dybala intercetta un retropassaggio, serve Ferguson, Carnesecchi respinge col piede e Djimsiti salva anche sulla ribattuta. È un lampo che racconta l'idea romanista: pressione, verticalità, qualità. Poi, però, arriva il prezzo più alto da pagare: sul corner di Zalewski, Svilar non trattiene e Scalvini spinge la palla oltre la linea. Check Var, rete confermata: l'Atalanta ringrazia, la Roma si ritrova a inseguire.

Atalanta-Roma 1-0, Zalewski ex di serata e l’Atalanta che sfiora il bis

Per lunghi tratti Zalewski è ovunque: batte l'angolo decisivo e poco dopo si presenta anche davanti alla porta, ma non trova lo specchio in una situazione che sembrava apparecchiata per il raddoppio. La Roma, dal canto suo, fatica a essere davvero pericolosa con continuità: ci prova con conclusioni sporche, con inserimenti non sempre accompagnati, con qualche guizzo che si spegne sul più bello.

Atalanta-Roma 1-0, il 2-0 annullato e la partita che si incarta

Il momento che poteva spezzare l'equilibrio arriva al 28': Scamacca segna di testa sul cross di Bernasconi, ma dopo una revisione lunga il gol viene annullato per fuorigioco in avvio azione. La Roma tira un sospiro, l'Atalanta protesta il giusto e riparte: il match diventa più fisico, più tattico, meno fluido. Anche i cambi incidono: Kolašinac esce per un problema al ginocchio e Palladino inserisce Ahanor, mantenendo solidità in una fase che chiede attenzione massima.

Atalanta-Roma 1-0, la ripresa: Carnesecchi chiude la porta, Roma senza premio

Dopo l'intervallo la Roma prova a spingere davvero: Ferguson, poi Mancini in mischia, quindi Celik da posizione defilata. Il portiere atalantino risponde sempre presente, anche quando la palla rimbalza in area e serve un riflesso più che una parata "da manuale". Gasperini cambia anche gli interpreti: entra Dovbyk, arriva Tsimikas, Wesley dà energia a destra. La sensazione, però, resta la stessa: buone trame, poca precisione negli ultimi metri.

Atalanta-Roma 1-0, nervi, fumogeni e un finale senza continuità

Negli ultimi venti minuti la gara scorre a strappi. Si discute per un contatto non fischiato che accende i bergamaschi, si alzano i toni anche a bordo campo e il ritmo si spezza ancora per i continui fumogeni lanciati dal settore ospiti. La Roma tenta l’assalto, ma senza un vero assedio: l’Atalanta difende, sporca le linee di passaggio e riparte quando può. Nel recupero l’ultima occasione nitida è nerazzurra con Krstović, Svilar respinge e tiene vivo almeno il punteggio.

Atalanta-Roma 1-0, cosa resta alla Roma dopo Bergamo

La sconfitta pesa perché arriva dentro una corsa serrata verso l’Europa: un risultato che non premia la quantità di gioco prodotta e lascia la Roma con una domanda semplice, quasi brutale, da qui in avanti: come trasformare le occasioni in gol, senza dover sempre rincorrere un episodio iniziale. L’Atalanta porta a casa tre punti “sporchi” ma pesantissimi; la Roma torna a casa con più tiri, più presenza, e la sensazione di aver lasciato qualcosa sul campo che non si recupera più.