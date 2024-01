Atp Adelaide, Musetti ai quarti. Arnaldi e Sonego ko al 2° turno

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti avanza ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Adelaide. Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego escono invece di scena al 2° turno. Il carrarese, numero 25 del mondo e 4 del seeding, supera l'australiano Jordan Thompson, numero 47 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-1 in un'ora e 24 minuti. Musetti affronterà domani nei quarti il kazako Alexander Bublik, numero 31 del mondo e 8 del tabellone. Arnaldi e, numero 41 del mondo, manca un match point nel tie-break del 2° set e cede al cileno Nicolas Jarry, numero 18 del ranking Atp e seconda testa di serie, con il punteggio di 6-7 (4-7), 7-6 (9-7), 6-4 dopo tre ore e mezza. Sonego, numero 46 del ranking, cede allo statunitense Sebastian Korda, numero 29 Atp e 3 del seeding, con il punteggio di 6-4, 7-6 (12-10), in un'ora e tre quarti. L'azzurro ha avuto ben cinque opportunità di allungare la partita – due nel nono gioco del secondo set ed altre tre nel tie-break – ma non è riuscito ad approfittarne. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

