Atp Amburgo 2023, Musetti al secondo turno: Ymer battuto 6-4, 6-1

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti al secondo turno dell'Atp di Amburgo 2023. Il toscano ha battuto al primo turno lo svedese Elias Ymer per 6-4, 6-1 qualificandosi al secondo turno del torneo dove troverà lo slovacco Jozef Kovalik, n.172 del mondo da lui mai affrontato in carriera. Per Musetti, testa di serie n.3 del seeding, si tratta della sesta vittoria consecutiva sulla terra rossa del torneo che l'anno scorso lo vide trionfare in finale contro Carlos Alcaraz. —[email protected] (Web Info)

