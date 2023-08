Atp Cincinnati 2023: tabellone principale con Sinner, Musetti, Berrettini e Sonego

(Adnkronos) – Sono stati sorteggiati tutti nella parte bassa del tabellone, quella presieduta da Novak Djokovic (vincitore del 2018 e nel 2020) i 4 azzurri al via nel tabellone principale dell'Atp Masters 100 di Cincinnati, in Ohio. Matteo Berrettini, n.38 Atp, debutta contro il canadese Felix Auger Aliassime, n.12 del ranking e del seeding: il 27enne romano è in vantaggio per 4-1 nei precedenti ma il 22enne di Montreal si è imposto proprio nel match giocato a Cincinnati, negli ottavi dell’edizione del 2021. Il vincente di questo match troverebbe poi al secondo turno quello del derby francese tra Richard Gasquet, n.53 Atp, e Adrian Mannarino, n.30 Atp. Non troppo fortunato nemmeno Lorenzo Musetti, n.19 del ranking, che in caso di successo al primo turno sul britannico Daniel Evans, n.21 Atp (vincitore l’altra settimana a Washington), sempre battuto nelle due sfide precedenti (anche se sulla terra), ritroverebbe al secondo turno il russo Daniil Medvedev, n.3 del ranking e del seeding, che lo ha eliminato negli ottavi a Toronto. Lorenzo Sonego, n.39 Atp, attende invece un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Infine ingresso in gara direttamente al secondo turno per Jannik Sinner, n.8 del ranking e del seeding: il “rosso” di Sesto Pusteria, che compirà 22 anni mercoledì prossimo, attende il vincente del match tra l’argentino Francisco Cerundolo, n.22 Atp, ed un qualificato. Per lui ipotetico ottavo con Fritz, n.9 del ranking e del seeding, e probabile quarto contro Djokovic, n.2 Atp e seconda testa di serie, vincitore di questo torneo nel 2018 e nel 2020 (ed altre cinque volte finalista) al rientro nel tour dopo la finale persa a Wimbledon con Alcaraz. Nelle qualificazioni è in gara Matteo Arnaldi, che la scorsa settimana le ha superate a Toronto: il 22enne sanremese, n.66 Atp e nona testa di serie delle qualificazioni, è stato sorteggiato al primo turno contro il francese Corentin Moutet, n.79 del ranking, dal quale è stato sconfitto in due set lottati nei quarti del Challenger di Stettino (terra), in Polonia, lo scorso anno. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

