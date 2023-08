Atp e Wta 1000 Cincinnati 2023, programma di oggi 17 agosto: orario, dove vederlo in tv

(Adnkronos) – Si spengono le speranze azzurre all'Atp Masters 1000 di Cincinnati dove oggi, giovedì 17 agosto, si giocano tutti gli ottavi di finale. Niente da fare per Lorenzo Musetti, eliminato dal numero 3 del mondo Medvedev. Uscito al secondo turno anche per Lorenzo Sonego e Jannik Sinner: avanzano agli ottavi Fritz e Lajovic. Tra le donne del Wta Master 1000 dopo l'eliminazione di Martina Trevisan, in campo Jasmin Paolini. L'unica italiana rimasta, dopo la vittoria contro la spagnola Bucsa, troverà dall'altra parte della rete la kazaka numero quattro della classifica Elena Rybakina. Alcaraz e Novak Djokovic tra i Big Possibilità di seguire le partite su Sky Sport Tennis (205) e Sky Sport Summer, via streaming tramite le piattaforme NOW e Sky Go. CENTER COURTOre 17:00 – (10) Vondrousova vs Stephensa seguire – (4) Tsitsipas vs Hurkacza seguire – (1) Alcaraz vs (14) PaulOre 01:00 – (Q) Noskova vs (7) Gauffa seguire – (PR) Monfils vs (2) Djokovic GRANDSTANDOre 17:00 – (16) Zverev vs (3) Medvedeva seguire – (1) Swiatek vs Zhenga seguire – Bouzkova vs (3) PegulaOre 01:00 – (Q) Lajovic vs (9) Fritz STADIUM 3Ore 17:00 – (LL) Popyrin vs Ruusuvuoria seguire – (WC) McDonald vs Mannarinoa seguire – (WC) Wawrinka vs (Q) Purcell(5) Jabeur vs Vekic PORSCHE COURT2°match dalle 17:00 – (8) Sakkari vs Muchovaa seguire – (4) Rybakina vs (Q) PaoliniNon prima delle 23:00 – (14) Kasatkina vs Sabalenka —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

