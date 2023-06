Atp Queen’s 2023, Alcaraz vince torneo e torna numero 1

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz vince il torneo Atp del Queen's di Londra 2023, battendo l'australiano Alex de Minaur in finale per 6-4, 6-4 in 1h18'. Lo spagnolo ventenne, al primo trionfo della carriera sull'erba, da domani tornerà numero 1 del mondo scavalcando il serbo Novak Djokovic. "Questa vittoria significa molto per me. Riuscire a vincere questo fantastico torneo alla prima presenza è eccezionale", dice Alcaraz, che festeggia il quinto titolo del 2023 e l'undicesimo della carriera. "E' una sensazione speciale capire che sono ad un buon livello sull'erba", aggiunge.

HALLE – Sull'erba tedesca, il kazako Alexander Bublik si aggiudica l'Atp di Halle dopo aver battuto in tre set il russo Andrey Rublev in poco più di un'ora e mezzo di gioco. Il numero 48 del ranking mondiale ha avuto la meglio sul n. 7 con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

