Atp Queen’s 2023, Berrettini si ritira per un problema agli addominali

(Adnkronos) – Matteo Berrettini non tornerà al Queen's dove ha vinto l'ultimo dei suoi sette titoli Atp in carriera, l'anno scorso. Il 27enne romano, imbattuto nel torneo Atp 500 londinese dove ha trionfato nelle ultime due edizioni, è stato costretto a dare forfait ancora per un problema ai muscoli addominali. Al suo posto è entrato lo statunitense J.J.Wolf, ripescato come lucky loser. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

