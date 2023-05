Atp Roma 2023, Musetti ko con Tsitsipas

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti esce di scena agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'Italia, torneo Atp Masters 1000, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. Il 21enne toscano, numero 19 dl mondo e 18 del seeding, cede al 24enne greco Stefanos Tsitsipas, numero 5 del ranking Atp e del tabellone, con il punteggio di 7-5, 7-5 in un'ora e 50 minuti. Con l'uscita di Musetti sono stati eliminati tutti gli azzurri. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

