Atp Shanghai, Sonego supera Sekulic al primo turno

(Adnkronos) – Buon esordio per Lorenzo Sonego nel torneo Masters 1000 di Shanghai. Il 28enne torinese, n.59 Atp, si è imposto in due set con il punteggio di 6-3, 6-2, in poco meno di un'ora e mezza, sull'australiano Philip Sekulic, n.298 del mondo, promosso dalle qualificazioni. Sonego al secondo turno troverà lo statunitense Frances Tiafoe, n.13 del ranking Atp.

