Atp Toronto 2023, Sinner batte Monfils e conquista la semifinale

(Adnkronos) – Jannik Sinner conquista la semifinale ai Masters 1000 di Tornonto battendo in 2 ore e 23 di gioco il francese Gael Monfils con un punteggio 6-4 4-6 6-3. L'azzurro dovrà ora vedersela ora con l'americano Tommy Pau che ha battuto a sorpresa lo spagnolo Carlos Alcaraz. Sinner si aggiudica il primo set in un match subito combattuto (doppio fallo per l'altoatesino). Il francese tiene il gioco e nel secondo set l'allungo di Sinner su 3-1 viene ripreso costringendo a giocare anche il terzo set, il più lungo e combattuto. Qui l'italiano alza il ritmo di gioco spingendo molto negli scambi e piegando una volta per tutti il francese.

