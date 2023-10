Atp Vienna, Arnaldi-Rublev e Sinner-Sonego: come vederli in tv, orario e programma

(Adnkronos) – Matteo Arnaldi, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego in campo oggi 26 ottobre 2023 negli ottavi di finale del torneo Atp di Vienna, con i match trasmessi in diretta tv. Arnaldi, numero 46 del ranking Atp, negli ottavi affronta il russo Andrei Rublev, testa di serie numero 3 che va a caccia della vittoria per centrare la matematica qualificazione alle Atp Finals di Torino. La sfida è in programma alle 11.45. Non inizierà prima delle 17.30, invece, il derby azzurro tra Sinner e Sonego. L'altoatesino si è aggiudicato i 3 confronti diretti sin qui disputati e cerca il poker nell'incontro che vale un posto nei quarti di finale. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky Sport Tennis. In streaming, sono disponibili su Now e sull'app Sky Go. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata