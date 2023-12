Atreju, Abodi: “Spalletti qui? E’ un fratello d’Italia in generale”

(Adnkronos) – "Spalletti da Atreju? È un fratello d'Italia in generale, qui c’è un confronto con rispetto tra chi ha pensieri diversi, ma non so nemmeno come la pensi politicamente". Così il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, a margine di Atreju commentando la polemica nata intorno alla presenza del ct azzurro alla festa di Fratelli d'Italia. “Il rilancio del calcio italiano? Siamo un popolo un po' strano, due anni fa abbiamo vinto gli Europei, sembrano 20 anni fa non riusciamo neanche a goderci la vittoria" dice il ministro per lo Sport. "È evidente che due rigori sbagliati ci hanno impedito di andare al Mondiale per l'ennesima volta e questo è un momento di cui si è riflettuto, non a caso c'è un nuovo allenatore che ha dato una nuova spinta. Concentriamoci sugli appuntamenti futuri”. “Abbiamo ancora tutte le nostre squadre nelle competizioni europee, l'anno scorso abbiamo fatto tre finali. Abbiamo tante cose da migliorare, ma se riuscissimo a goderci le cose buone senza nascondere le cose cattive forse riusciremmo a goderci di più lo spettacolo”. “Tathiana Garbin era stata invitata qui ad Atreju, ma è impegnata in una battaglia ma è una partita che vincerà” ha detto il ministro Abodi ad Atreju. “E’ l’equivalente di Volandri nel femminile, le ragazze sono vicecampionesse del mondo ma c’è distanza tra il successo in Coppa Davis a livello di notorietà e arrivare secondi alla Billie Jean Cup, che è altra traguardo straordinario”, ha aggiunto Abodi che ha voluto ricordare la capitana della nazionale di tennis femminile che non è potuta intervenire per i problemi di salute legati all'intervento per un tumore raro subito nelle scorse settimane. "Pista da bob per Milano-Cortina? I miracoli non li fanno gli uomini o le donne. Dobbiamo trovare una soluzione a un problema reale e sono convinto che la troveremo e sarà italiana" ha detto il ministro Abodi parlando della pista da bob di Milano-Cortina 2026. "Ci sono tante altre cose di Olimpiadi e Paralimpiadi che vanno bene e di cui vorrei che si parlasse. L'organizzazione prosegue e la promozione nelle scuole va bene". "La pista da bob sarà in Italia. Le soluzioni le stanno studiando Simico e la società del ministero delle infrastrutture. Bisogna solo avere pazienza ma la soluzione ci sarà entro gennaio", ha aggiunto Abodi. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

